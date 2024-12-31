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Тамара Глоба раскрыла, что ждет в 2025 году каждый знак Зодиака

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Астролог Тамара Глоба озвучила гороскоп для каждого знака Зодиака в выпуске "Прямого эфира" Андрея Малахова.

Овен

Овнам 2025 год принесет новые чувства, появится сильное стремление открыть для себя мир. Овны будут переполнены видением или желанием что-то изменить в жизни. Год принесет возможности в обучении и работе. Возможно пополнение в семье.

Телец

2025 год принесет новые возможности, связанные с друзьями, откроются профессиональные перспективы, ожидается появление крупных проектов. Значительную роль сыграют планы, которые строит Телец. Не последнюю роль сыграют в жизни Тельцов друзья и близкие. Из предостережений: нужно следить за здоровьем близких в апреле и ноябре.

Близнецы

Грядущий год выделит лучшие качества Близнецов и даст им возможность реализоваться. Это будет год побед и прибыли, но периодически будут и перебои с финансами. Нужно быть аккуратными с противниками и партнерами. Деньги будут, но будут и конфликты на работе.

Рак

Для чувствительных Раков приходит год компенсации, они получат награду за свои труды и эмоциональный вклад в важные для себя вещи и отношения. Это будет удачное время для личной жизни и работы. У Раков будет возможность показать свои лучшие качества.

Лев

Год принесет Львам мощный "выхлоп". Это и активные личные действия, и противостояние общественному мнению. У Львов будут хорошие возможности для работы вдали от дома, ожидается прибыль, исполнение надежд и планов.

Дева

Проблемы прошлых лет уйдут, но будут новые трудности, которые касаются прошлого. Возможны проблемы в семье. Есть хорошие перспективы для реализации своих планов при помощи родных и близких.

Весы

Отступят проблемы, с которыми сталкивались Весы в прошлые годы. Есть указание на разрушение отношений, которые себя изжили. Значительную роль сыграют вопросы карьеры, Весы могут рассчитывать на изменения к лучшему в профессиональной сфере. Звезды обещают Весам в 2025 году успех в собственном деле.

Скорпион

2025 год предоставит хорошие возможности для Скорпионов, которые будут находиться вдали от дома. Дороги принесут им счастье, успех, духовное обновление. Будет много любви, интересной и творческой работы. Будет много любви, возможность зачатия или рождения детей.

Стрелец

Главный фаворит 2025 года. У Стрельцов ожидаются успехи во всех сферах жизни: на работе, в любви, в творчестве. Но будут и расходы, связанные с домом и обустройством жилья.

Козерог

Они построят свои планы на будущее, связанные с обучением и преподаванием, будут собирать вокруг себя новый круг людей. Это будет интересный год, появятся новые партнеры, ожидается успех в семье или новая любовь.

Водолей

2025 год это время, когда Водолеи строят свое материальное положение. Во второй половине года появятся партнеры: яркие, активные, интересные. Не факт, что они будут нравиться Водолеям, но им придется работать вместе. Где-то придется уступить, где-то согласиться. Ради общего блага.

Рыбы

Год будет двойственным. С одной стороны, будет личный успех, будет много новых людей вокруг. Но будут и сложности. Рыбам нужно беречь здоровье. Это их главная задача на год.

Источник: hibiny.ru


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URL: https://www.vb.kg/441838
Теги:
астрология
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