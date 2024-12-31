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В 2024 году в КР более 14 тысяч фермеров получили льготные кредиты

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- Светлана Лаптева
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Информация о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 12" на 27 декабря 2024 года.

По категории "Растениеводство" всего выданы 1444 кредитов на общую сумму 481720,0 тыс. сом из них по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 724 кредитов 238040,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 720 кредитов 243680,0 тыс. сом.

По категории "Животноводство" всего выданы 10639 кредитов на общую сумму 4369089,0 тыс. сом из них по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 5210 кредитов 2113369,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 5429 кредитов 2255720,0 тыс. сом.

Всего по 2 категориям выданы 12083 кредитов на общую сумму 4850809,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 5934 кредитов 2351409,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 6149 кредитов 2499400,0 тыс. сом.


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URL: https://www.vb.kg/441843
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