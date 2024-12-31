В селе Кыргыз-Кыштак строят систему водоснабжения

В селе Кыргыз-Кыштак продолжаются работы по строительству системы питьевого водоснабжения, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В Кадамайском районе Баткенской области, в селах Кыргыз-Кыштак и Умай-Эне продолжаются работы по строительству системы питьевого водоснабжения. Этот проект реализуется с целью обеспечения питьевой водой 8357 человек.

Информация для справки:

В селе Кыргыз-Кыштак проживает 5376 человек. В селе Умай-Эне проживает 2981 человек. В рамках проекта будет установлено в общей сложности 45,2 км водопроводных труб.

На сегодняшний день выполнены следующие работы:

Установка водопроводных труб в селе Кыргыз-Кыштак – 31 327 метров (95%). Установка водяных колодцев – 180 единиц (91%). Установка водопроводных труб в селе Умай-Эне – 31 327 метров (95%). Установка водяных колодцев – 180 единиц (91%). Начато строительство резервуаров объемом 150 м³ (2 резервуара) – выполнено 5%.

Ожидается, что работы будут полностью завершены к июню 2025 года. Это сыграет важную роль в обеспечении стабильного питьевого водоснабжения сел Кыргыз-Кыштак и Умай-Эне.