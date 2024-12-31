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В селе Кыргыз-Кыштак строят систему водоснабжения

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- Светлана Лаптева
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В селе Кыргыз-Кыштак продолжаются работы по строительству системы питьевого водоснабжения, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В Кадамайском районе Баткенской области, в селах Кыргыз-Кыштак и Умай-Эне продолжаются работы по строительству системы питьевого водоснабжения. Этот проект реализуется с целью обеспечения питьевой водой 8357 человек.

Информация для справки:

  1. В селе Кыргыз-Кыштак проживает 5376 человек.
  2. В селе Умай-Эне проживает 2981 человек.
  3. В рамках проекта будет установлено в общей сложности 45,2 км водопроводных труб.

На сегодняшний день выполнены следующие работы:

  1. Установка водопроводных труб в селе Кыргыз-Кыштак – 31 327 метров (95%).
  2. Установка водяных колодцев – 180 единиц (91%).
  3. Установка водопроводных труб в селе Умай-Эне – 31 327 метров (95%).
  4. Установка водяных колодцев – 180 единиц (91%).
  5. Начато строительство резервуаров объемом 150 м³ (2 резервуара) – выполнено 5%.

Ожидается, что работы будут полностью завершены к июню 2025 года. Это сыграет важную роль в обеспечении стабильного питьевого водоснабжения сел Кыргыз-Кыштак и Умай-Эне.


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URL: https://www.vb.kg/441844
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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