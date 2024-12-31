В селе Кыргыз-Кыштак строят систему водоснабжения

В селе Кыргыз-Кыштак продолжаются работы по строительству системы питьевого водоснабжения, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
В Кадамайском районе Баткенской области, в селах Кыргыз-Кыштак и Умай-Эне продолжаются работы по строительству системы питьевого водоснабжения. Этот проект реализуется с целью обеспечения питьевой водой 8357 человек.
Информация для справки:
На сегодняшний день выполнены следующие работы:
Ожидается, что работы будут полностью завершены к июню 2025 года. Это сыграет важную роль в обеспечении стабильного питьевого водоснабжения сел Кыргыз-Кыштак и Умай-Эне.