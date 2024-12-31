Сравниваем цены на ГСМ в Кыргызстане, России, Таджикистане и других странах

Анализ полученных данных показывает, что в настоящее время ситуация, касательно отпускных цен на горюче-смазочные материалы в нефтеперерабатывающих заводах Российской Федерации, стабильная.

За последние месяцы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов временно приостановились, что положительно влияет на выпуск светлых продуктов НПЗ РФ. Кроме этого, ранее вышедшие из строя НПЗ завершают ремонтные работы, тем самым вопрос о повышении цен на ГСМ временно будет приостановлен.

При этом, биржевые котировки на нефтепродукты на топливном рынке Российской Федерации в настоящее время находятся на отметке 730 долларов США (ранее составляла 710 долларов США) за тонну Аи‐92 и 840 долларов США (ранее составляла 810 долларов США) за тонну дизельного топлива.

Вместе с этим, цены приведены без учета транспортировки по территории Казахстана. Следует отметить, что в начале декабря этого года казахская железная дорога повысила транзитный тариф на 4,5%, что составляет 4 тысячи 42 сома за тонну.

Таким образом себестоимость запасов с учетом доставки и налогов, применимых при ввозе нефтепродуктов в КР, одного литра Аи‐92 примерно равна 60,50 сом/литр, дизельного топлива 69,60 сом/литр. Также существуют еще и эксплуатационные расходы (содержание НБ, АЗС, логистика), которые в среднем равны 3,50 ‐ 4,00 сом/литр.

На сегодняшний день цены по городу Бишкек находятся на отметке АИ-92 - 63,90 сом/литр (ранее было 66,40), АИ-95 - 73,40 сом/литр (ранее было 74,40), ДТ - 71,90 сом/ литр (ранее было 74,40), СУГ - 36,40 сом/литр (ранее было 37,40).

Сравнительные цены ГСМ на сегодняшний день составляют:

ГСМ Кыргызстан Казахстан Россия Белоруссия Армения Таджикистан Узбекистан АИ-92 63,90 43,00 55,40 65,80 111,10 84,30 87,20 ДТ 71,90 59,00 65,50 65,80 107,80 91,40 82,70

Так, у отечественных нефтетрейдеров имеются запасы светлых продуктов около на 1,5 месяца, что эквивалентно 120 тысяч тонн.

Вместе с тем, с представителями отечественных нефтетрейдеров на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия о недопустимости резкого повышения цен и формирования большой прибыли за счет потребления нефтепродуктов местным населением.