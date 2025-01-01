Ван Сюй Дун: Китайский Синьцзян - прекрасное место, где царит гармония

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая переживает сегодня лучший период в истории своего существования. В чем убедились представители СМИ из разных стран, в том числе из Кыргызстана, во время пресс-тура "Горячий снег Синьцзяна".

Я не раз была в Китае и, в частности в Синьцзяне, и во время каждой поездки постоянно ловила себя на ощущении, как стремительно развивается Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР, который считается самой большой по площади территориально-административной единицей Китая и одним из пяти автономных районов компактного проживания национальных меньшинств. Хотя еще недавно он считался бедным и проблемным. В эксклюзивном интервью vb.kg заместитель начальника отдела Пресс-канцелярии Народного правительства СУАР Китая Ван Сюй Дун ответил на мой вопрос: благодаря чему экономика региона развивается такими высокими темпами, растет благосостояние населения.

- Да, действительно Синьцзян, особенно в последние годы, стремительно развивается. Во-первых, благодаря развитию в Китае - и это самое главное – социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Такая политика центральных властей ставит прежде всего во главу угла интересы и развитие каждого человека, четкое исполнение закона, углубление реформ, улучшение жизненных стандартов путем развития, национальную безопасность и другие приоритеты. И вы своими глазами увидели в Синьцзяне результаты развития социализма с китайской спецификой: экономика СУАР развивается высокими темпами, растет благосостояние народа.

В настоящее время 25 миллионов синьцзянцев в процессе реализации программы "Один пояс - один путь" вписывают новую главу в истории своего района. В 2023 году общий объем товарооборота достиг 357,3 миллиарда юаней, было создано более 482 тысячи новых рабочих мест в городах и поселках городского типа, посевные площади зерновых достигли более 2,8 га. Структура производства Синьцзяна совершила качественный скачок, превратив район в крупнейшую китайскую базу производства хлопка, свежих и сухих фруктов. У нас базируются компании по производству химической продукции, цветных металлов, ветряных турбин, солнечных модулей, энергетического и электротехнического оборудования.

В Китае существует еще такая форма помощи, когда экономически сильные провинции оказывают поддержку менее развитым. Например, 19 провинций и городов центрального подчинения Китая оказывают адресную поддержку Синьцзяну, в рамках которой были вложены большие суммы, что позволило СУАР встать на рельсы быстрого экономического развития. Бурное развитие экономики в Синьцзяне напрямую способствовало повышению уровня жизни местного населения и улучшению общественного благополучия, а в 2020 году в Синьцзяне, как и во всей стране, было объявлено о победе над бедностью.

Приведу еще такой пример, на мой взгляд, очень важный. Председатель КНР Си Цзиньпин провел большое заседание, посвященное именно развитию Синьцзяна. И мы постоянно чувствуем внимание и поддержку центральных властей. Центральное правительство страны предоставляет Синьцзяну государственные субсидии.

Отмечу, что Синьцзян - это свободная, равноправная земля. Здесь проживают представители 56 национальностей. И все люди живут дружно, независимо от того, кто из них какой национальности. Центральное правительство Китая придает большое значение свободе вероисповедания местного населения, принимает разнообразные меры для его защиты, всегда обеспечивает соблюдение культурных традиций представителей всех народностей, живущих у нас. Великолепная традиционная культура малых народностей оберегается и развивается, многовековое искусство уйгурских мукамов, киргизский эпос "Манас" включены в составленный ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия человечества.

Отели в Синьцзяне поражают своим размахом, впечатляют и безупречные дороги, и уровень сервиса для туристов даже в отдаленных округах и, конечно, количество путешественников…

- Во время новогодних праздников по восточному календарю их станет еще больше, и все гостиницы будут заполнены! В 2023 году Синьцзян посетило рекордное количество туристов. К нам приезжали 265 миллионов китайских и иностранных путешественников, чтобы посмотреть наши исторические достопримечательности, покататься на сноубордах и лыжах на горнолыжных курортах из очень многих стран. Жители при поддержке властей и сами активно развивают разные виды туризма. Общий доход от туризма в СУАР вырос по сравнению с годом ранее на 227 процентов и составил 296 миллиардов 700 миллионов юаней. Например, город Или, в котором вы побывали, - туристический город. Многие китайские бизнесмены вкладывают свои инвестиции в развитие туристической сферы. Надеемся, что доходы от туризма будут еще выше. Туристический бум свидетельствует не только об экономической стороне, но и о том, что Синьцзян стал спокойным регионом.

И, пользуясь случаем, приглашаю всех кыргызстанцев посетить Синьцзян в качестве туристов. Мы покажем им китайский Синьцзян – прекрасное место, где царит гармония!

Мы с коллегами обратили внимание на то, что у китайской молодежи, в том числе и синьцзянской, сильный патриотический дух. Что способствует воспитанию ваших молодых людей в духе патриотизма?

- Патриотизм течёт в крови китайской нации с древних времён. Это основа национального духа. Это духовная связь, которая объединяет китайский народ в стремлении к самосовершенствованию. За пять тысяч лет развития китайской нации этот дух патриотизма вдохновлял поколение за поколением. Сыновья и дочери китайской нации неустанно трудились на благо развития и процветания родины. Представители всех этнических групп Китая совместно создали великолепную культуру и единое многонациональное государство. В новую эпоху патриотический дух воодушевлял множество выдающихся сынов и дочерей Китая на трудную и отважную борьбу за спасение нации, а также на достижение национальной независимости и освобождение народа, реализовав цель столетней борьбы.

В январе 2024 года в КНР вступил в силу Закон "О патриотическом воспитании". В наше время необходимо развивать дух патриотизма, сделать осуществление "китайской мечты" о великом возрождении китайской нации основной целью современного китайского патриотизма, что ещё больше усиливает единство и сплочённость всего народа. Например, во всех школах Синьцзяна каждый понедельник занятия начинаются с подъема государственного флага, проводятся занятия по патриотическому воспитанию школьников.

Какие меры предпринимают власти автономного района против фейковых новостей западной прессы, с помощью которых Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Синьцзяне, принизить его достижения?

- Конечно, мы тоже читаем такие в кавычках "новости". С помощью фейков стараются создать очаг напряженности в нашем регионе, что люди якобы живут в крайней бедности, в страхе, что их права нарушаются. Но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому в последние годы мы стали проводить пресс-туры для журналистов разных стран по разным областям и округам СУАР, чтобы они своими глазами увидели, как живут люди, чтобы побывали на предприятиях, агропромышленных комплексах, в музеях, в поселках и городах, пообщались с их жителями. Мы не устраиваем образцово-показательные поездки, мы открыты. Радует, что журналисты, побывавшие у нас и увидевшие нашу реальную действительность, правильно понимают и оценивают происходящее.

А фейками, необъективной информацией развитие Синьцзяна не остановить! Непрерывное экономическое развитие Синьцзяна показало и доказало, что попытки Запада не достигают целей, что Синьцзян находится на правильном пути.

Каковы перспективы сотрудничества Синьцзяна со странами Центральной Азии и, в частности, с Кыргызстаном?

- По данным таможни Урумчи, в 2023 году экспорт Синьцзяна в пять стран Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – подскочил на 23,2 процента в годовом исчислении до 246,57 миллиарда юаней, что является крупнейшим показателем в стране. Центральная Азия была и остается крупнейшим торговым рынком Синьцзяна: общий объем импорта и экспорта в 2023 году вырос на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эти данные указывают на устойчивые экономические показатели Синьцзяна в 2023 году. В 202 году они, безусловно, стали еще выше. Отмечу, что после первого саммита "Китай-Центральная Азия" в мае 2023 года сотрудничество между Китаем и Центральной Азией также углубилось, что открыло больше возможностей для всех стран. Устойчивый прогресс в совместном строительстве "Пояса и пути" также значительно расширил наши возможности. А с началом строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан экономическое сотрудничество между Китаем и Центральной Азией выйдет на новый уровень в будущем. Между нами установились, расширяются и культурные связи.