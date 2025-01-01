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Школы "Сапат" переданы под управление фонда "Маариф"

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В администрации президента Кыргызской Республики состоялась встреча заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиля Байсалова с директором представительства международного фонда "Маариф" Хюсню Биржаном.

В ходе встречи Эдиль Байсалов сообщил о принятом решении передать сеть образовательных учреждений "Сапат" под управление фонда "Маариф". Это решение обосновано обеспечением наилучших интересов учащихся и студентов республики и заслуженной репутации фонда, как надёжного партнёра в сфере образования.

"Фонд "Маариф" за пять лет своей работы в Кыргызстане продемонстрировал самый высокий уровень качества образовательных стандартов, соответствующий как национальным, так и международным требованиям. Мы уверены, что передача управления сетью "Сапат" отвечает наилучшим интересам учащихся и их родителей, позволит значительно улучшить условия для их образования и получения перспектив всестороннего развития. Важно, чтобы процесс передачи под новое управления проходил в строгом соответствии с законодательством, с защитой прав трудовых коллективов и гарантией непрерывности учебного процесса", - подчеркнул Эдиль Байсалов.

Директор представительства Хюсню Биржан подтвердил, что фонд "Маариф" намеревается в ближайшие месяцы привлечь большие инвестиции в развитие образовательной инфраструктуры Кыргызстана. Планируется расширение сети школ, внедрение современных технологий и программ обучения, а также создание новых возможностей для учащихся и студентов. Эти шаги направлены на содействие устойчивому развитию страны и укрепление кыргызско-турецкого сотрудничества в сфере образования.

Турецкий фонд "Маариф" (Türkiye Maarif Vakfı) - государственная организация, основанная в 2016 году при Министерстве образования Турции. Её цель - управление образовательными учреждениями за рубежом, от детских садов до университетов, а также содействие культурному обмену и распространению качественного образования, основанного на общечеловеческих ценностях и традициях Анатолии.

В Кыргызстане фонд "Маариф" активно развивает свою деятельность. В 2021 году в Бишкеке была открыта первая школа фонда, расположенная на территории кампуса площадью 11 тысяч квадратных метров и рассчитанная на 61 класс. Обучение в этой школе ведётся по государственным стандартам Кыргызстана и Турции на кыргызском, турецком и русском языках с изучением английского. Особое внимание уделяется естественным наукам, гуманитарным дисциплинам, новым технологиям и культуре.


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URL: https://www.vb.kg/441861
Теги:
Турция, Кыргызстан
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