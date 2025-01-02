Житель Южной Кореи потерял 12 членов семьи в недавней авиакатастрофе

Житель Южной Кореи потерял 12 членов семьи и еще пять друзей в недавней авиакатастрофе в Муане. Об этом он рассказал в беседе с агентством Yonhap.

По словам мужчины, имя которого не раскрывается, он находился в туристической поездке в Таиланде с детьми, родственниками и друзьями, но по рабочим причинам ему пришлось вернуться в Индию, а не в Южную Корею.

"Я единственный выживший из большой семьи", - рассказал он.

Как сообщается, когда мужчина узнал о случившемся, то сразу прервал свою поездку, купил билет из Индии в Южную Корею, чтобы сдать ДНК-тест и помочь найти его родственников.

"Я не могу забыть голос шестилетней девочки, которая сказала мне, что они собираются отпраздновать день рождения ее дедушки", - признался он, имея в виду свою дочь, трагически погибшую в результате катастрофы.

В воскресенье около 9:07 (3:07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было - пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.

Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.

Источник: РИА новости