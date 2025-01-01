За сутки в Кыргызстане родились 322 ребенка

По оперативным данным, за сутки с 31 декабря 2024 года до 08:00 1 января 2025 года по республике родились 322 ребенка: 170 мальчиков и 152 девочки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Сообщается, что первые роды 2025 года произошли в 00:01 в Перинатальном центре города Бишкек. Родился мальчик весом 3100 граммов.

В это же время, в 00:01, в Ыссык-Атинском центре общеврачебной практики появилась на свет девочка весом 2930 граммов.

В 00:02 в Кара-Суйской территориальной больнице родился мальчик весом 3735 граммов.

В 00:20 в Нарынской областной обьединенной больнице прошли преждевременные роды. На сроке 36 недель родился мальчик весом 2470 граммов.

Роды в некоторых родильных отделениях продемонстрировали символическое гендерное равенство:

• В КРД №2 (город Бишкек) на свет появились 11 мальчиков и 11 девочек.

• В Чуйской областной объединённой больнице родились 3 мальчика и 3 девочки.