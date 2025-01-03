Россия попала в десятку лидеров по приросту золотовалютных резервов

Россия по итогам 2024 года попала в десятку лидеров по приросту золотовалютных резервов, став седьмой страной по этому показателю, сообщило РИА Новости на основе данных национальных центробанков.

По итогам сентября прошедшего года резервы России за год увеличились на 64,7 миллиарда долларов. По общему объему международных золотовалютных резервов Россия занимает пятое место с 634 миллиардами долларов.

Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, он увеличил свои резервы на 263,3 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Швейцария с ростом на 131,9 миллиарда, замкнула тройку лидеров Индия с 118,1 миллиарда долларов.

КНР также сохраняет и лидерство по общему объему - 3,57 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с 1,25 триллиона, а третьей стала Швейцария с 950 миллиардами.

Всего по итогам сентября международные золотовалютные активы мировых центробанков в общей сложности составили 14,3 триллиона долларов.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов посчитал, что снижение доли доллара в мировых валютных резервах до рекордного за 30 лет минимума связано с рисками заморозки золотовалютных резервов.

Специалист полагает, что процесс дедолларизации, о котором идет речь, "был спровоцирован" именно прецедентом с активами РФ, поскольку "вызвал опасения у других государств за сохранность своих резервов, хранящихся в долларах".

Источник: lenta.ru