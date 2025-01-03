Как Узбекистан превратился из крупного экспортёра газа в чистого импортёра?

Природный газ является стратегическим ресурсом для любой страны, включая Узбекистан. Он оказывает значительное влияние на экономику, энергетическую безопасность и торговый баланс.

На сегодняшний день более 70% электроэнергии в Узбекистане производится за счёт газа. Однако объёмы добычи природного газа продолжают сокращаться. За период с 2010 по 2023 годы, по данным Агентства статистики, добыча газа сократилась на 30%, или на 19,2 млрд кубометров, пишет kun.uz.

В текущем году тенденция к снижению добычи сохраняется. Так, с января по ноябрь было добыто 40,7 млрд кубометров газа, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В следующем году ситуация может ухудшиться. Например, крупнейшая газодобывающая компания страны "Узбекнефтегаз" планирует добыть 26,5 млрд кубометров газа в 2025 году. Это на 2,8 млрд кубометров меньше прогноза на 2024 год и на 5,7 млрд кубометров меньше уровня 2022 года.

В последние годы компания привлекла миллиарды долларов заёмных средств для увеличения добычи газа, но эти усилия не принесли ожидаемых результатов. Так, в следующем году на финансирование производственных проектов и геологоразведочных работ планируется привлечь ещё $2 млрд иностранных кредитов.

От экспортёра газа к чистому импортёру

Узбекистан на протяжении долгих лет был страной-экспортёром газа. Однако с 2020 года экспорт начал резко сокращаться.

В 2017 году экспорт газа составил 1,39 млрд долларов, в 2018 году - 2,42 млрд, в 2019 году - 2,26 млрд, в 2020 году (в период пандемии) - 478 млн, в 2021 году - 717 млн, в 2022 году - 911 млн, а в 2023 году - 530 млн долларов.

За период с 2018 по 2023 годы стоимость экспорта газа снизилась примерно в 4,6 раза.

Основными покупателями узбекского газа традиционно были Россия, Китай и Кыргызстан. В 2020 году экспорт в Россию прекратился, а поставки в Китай значительно сократились.

Важно отметить, что цена, по которой узбекский газ продавался за рубеж, никогда не разглашалась, считаясь "коммерческой тайной".

За первые 11 месяцев текущего года Узбекистан экспортировал газа на 593 млн долларов, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на нехватку газа, экспорт полностью не прекращён. Это связано с долгосрочным контрактом между официальным Ташкентом и Пекином, условия которого также остаются закрытыми для общественности.

С прошлого года власти начали компенсировать нехватку газа за счёт импорта из Туркменистана и России. В августе 2023 года Узбекистан и Туркменистан подписали краткосрочное соглашение о поставке до 2 млрд кубометров газа в год. В октябре начались поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

Таким образом, многолетняя нерациональная экономическая и энергетическая политика привела богатую газом страну к зависимости от импорта.

В 2023 году Узбекистан импортировал газа на сумму 695 млн долларов, а в текущем году за 11 месяцев эта цифра выросла до 1,55 млрд долларов, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам министра энергетики Джурабека Мирзамахмудова, если геологоразведочные работы на месторождениях в Устюртском регионе не дадут ожидаемых результатов, импорт газа к 2030 году может достичь 10–11 млрд кубометров.

Как и другие газовые соглашения, условия контрактов на импорт газа остаются закрытыми. По данным российских СМИ, в прошлом году объём импорта российского газа через территорию Казахстана составил 1,22 млрд кубометров, а цена для Узбекистана составляла около 160 долларов за 1000 кубометров. Для сравнения, Кыргызстан регулярно раскрывает информацию о цене закупок: согласно официальным данным, республика приобретает российский газ по цене около 112 долларов за 1000 кубометров.

В целом, отрицательное сальдо между экспортом и импортом газа в Узбекистане составило 165 млн долларов в 2023 году и 959 млн долларов за 11 месяцев 2024 года.

Историческая возможность для покупки туркменского газа

В мире существует множество стран, богатых природным газом, и одной из них является соседний Туркменистан. По данным Statista, подтверждённые запасы природного газа в Туркменистане составляют около 14 трлн кубометров, что ставит страну на пятое место в мире после России, Ирана, Катара и США. Из-за отсутствия крупных промышленных мощностей большая часть добываемого газа экспортируется. За последние годы добыча газа в Туркменистане значительно возросла: если в 2020 году она составила 66 млрд кубометров, то в 2023 году достигла 80,6 млрд кубометров.

Основными покупателями туркменского газа традиционно были Китай, Россия и Иран. Этим летом срок действия газового контракта с Россией истёк, и поставки прекратились. Согласно договору 2019 года, "Туркменгаз" должен был поставлять "Газпрому" до 5,5 млрд кубометров газа в год.

В сложившейся ситуации Туркменистану необходимо найти новых покупателей. Экспорт в Европу через Транскаспийский трубопровод пока остаётся лишь перспективным проектом. Строительство газопровода "Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия" (TAPI) требует значительных финансовых вложений, поэтому работы идут медленно и могут продолжаться ещё долгие годы.

Это открывает историческую возможность для Узбекистана решить свои энергетические проблемы на длительный срок и на выгодных условиях. В начале ноября стало известно, что две страны достигли договорённости об увеличении объёмов поставок газа, однако информации о заключении долгосрочного контракта пока нет.

Каковы запасы газа в Узбекистане?

По состоянию на 1 января 2021 года подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане оценивались в 1,867 трлн кубометров. При текущих объёмах добычи этих запасов должно было хватить минимум на 34 года. В феврале того же года бывший министр энергетики Алишер Султанов в интервью "Голосу Америки" заявил: "Нашего газа хватит на три Узбекистана".

В августе 2023 года было объявлено, что в Узбекистане насчитывается 296 нефтегазовых месторождений с общими запасами в 1,854 трлн кубометров газа. Из них 122 месторождения принадлежат "Узбекнефтегазу", на долю которого приходится половина всех запасов республики - 933 млрд кубометров.

Согласно рейтингу, составленному ОПЕК, запасы газа в Узбекистане оцениваются в 1,522 трлн кубометров, что составляет 0,74% от мировых объёмов и ставит страну на 22-е место. По другим международным данным, запасы газа в Узбекистане составляют 1,840 трлн кубометров, что позволяет стране занимать 17-е место среди крупнейших обладателей природного газа.

Можно ли увеличить объем добычи газа?

Возникает вопрос: если у нас есть запасы, которых хватит на несколько десятилетий, почему бы не использовать их, вместо того чтобы покупать газ за рубежом? В принятой в прошлом году стратегии "Узбекистан – 2030" также была поставлена задача увеличить объем добычи природного газа до 62 миллиардов кубометров в год. Это означает, что объем производства должен вырасти на 33% за семь лет.

Однако ситуация не улучшается. Напротив, из месяца в месяц объем добычи газа продолжает снижаться. По словам официальных лиц, на многих месторождениях добыча становится сложной как с технологической, так и с экономической точки зрения, производственные затраты растут, а для увеличения объемов добычи требуются инвестиции. В то же время программы, принятые за последние годы для увеличения добычи газа, а также значительные средства, выделенные из бюджета и привлеченные в виде внешних займов, пока не приносят заметных результатов. Страна становится все более зависимой от внешних рынков.