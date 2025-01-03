Военные не дают следователям арестовать президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Южнокорейские военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, передает агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось, что около 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIA) смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, несмотря на сопротивление его сторонников.

По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин.

В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, уже внутри резиденции "блокируют" следователей, пришедших арестовать президента.

Ранее сообщалось, что Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела Министерства обороны.

Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения. Парламент проголосовал за его импичмент 14 декабря.

Президент отверг обвинения, заявив, что объявление им военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция. Адвокаты Юн Сок Ёля и правящая партия "Гражданская сила" называют ордер "незаконным", а сам он назвал патриотами тех граждан, что собрались у его резиденции и протестуют против ареста, и заявил, что будет бороться до конца.

Источник: РИА новости