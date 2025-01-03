Погода
$ 86.89 - 87.36
€ 89.82 - 90.82

Военные не дают следователям арестовать президента Южной Кореи Юн Сок Еля

217  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Южнокорейские военные, предположительно, от командования обороной столицы, не дают следователям арестовать президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, передает агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось, что около 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIA) смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, несмотря на сопротивление его сторонников.

По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством. Следователей пропустили на территорию резиденции, хотя и без машин.

В то же время военные, предположительно, от командования обороной столицы, уже внутри резиденции "блокируют" следователей, пришедших арестовать президента.

Ранее сообщалось, что Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела Министерства обороны.

Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения. Парламент проголосовал за его импичмент 14 декабря.

Президент отверг обвинения, заявив, что объявление им военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция. Адвокаты Юн Сок Ёля и правящая партия "Гражданская сила" называют ордер "незаконным", а сам он назвал патриотами тех граждан, что собрались у его резиденции и протестуют против ареста, и заявил, что будет бороться до конца.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441881
Теги:
Южная Корея, президент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  