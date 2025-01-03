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Стало известно о попытке отравления Башара Асада в Москве

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Бывшего сирийского лидера Башара Асада пытались отравить после его прибытия в Москву. Об этом пишет британская газета The Sun.

По утверждению издания, попытка отравления произошла в конце декабря. В статье отмечается, что экс-президент почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, затем его состояние стабилизировалось. Согласно информации газеты, в организме Асада были найдены следы яда.

Асад прибыл в Москву вечером 8 декабря. Он покинул Сирию после того, как боевики исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/441883
Теги:
президент, Сирия, Москва
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