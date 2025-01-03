Стало известно о попытке отравления Башара Асада в Москве

Бывшего сирийского лидера Башара Асада пытались отравить после его прибытия в Москву. Об этом пишет британская газета The Sun.

По утверждению издания, попытка отравления произошла в конце декабря. В статье отмечается, что экс-президент почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, затем его состояние стабилизировалось. Согласно информации газеты, в организме Асада были найдены следы яда.

Асад прибыл в Москву вечером 8 декабря. Он покинул Сирию после того, как боевики исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск.

Источник: lenta.ru