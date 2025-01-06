Принимаются заявки на ввоз мяса в Кыргызстан

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР объявляет о начале приема заявок на распределение объемов тарифных квот на ввоз мяса крупно рогатого скота и свинины с остатков первого этапа 2025 года. Срок приема заявок с 31 декабря 2024 года до 14 января 2025 года.

Перечень необходимых документов для представления на распределение объемов тарифных квот на отдельные виды мяса:

1. Письмо в Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики о выделении тарифных квот;

2. Заявка, установленного образца (приложение к Правилам распределения объемов тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности на ввоз в Кыргызскую Республику отдельных видов мяса, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики

от 29 декабря 2015 года № 889);

3. Копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему (для разовой лицензии), а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копия иного документа, подтверждающего намерения сторон;

4. Копия документа о государственной регистрации;

5. Копия паспорта, подающего заявку и (или) доверенного лица;

6. Доверенность;

7. Выписка из реестра предприятий Службы по ветеринарной

и фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского хозяйства

КР (оригинал);

8. Скоросшиватель.