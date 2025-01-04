Глава Минздрава обратился с призывом соблюдать меры профилактики ОРВИ

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев обратился к гражданам в связи с сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и другими инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство настоятельно рекомендует уделять особое внимание своему здоровью и здоровью детей. При первых симптомах заболеваний, таких как повышенная температура, кашель, насморк или слабость, не занимайтесь самолечением. Обратитесь в центры семейной медицины, где вам окажут квалифицированную помощь. ЦСМы по всей республике работают в штатном режиме, а в выходные дни организованы дежурства.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в республике на данный момент стабильная. Министерство здравоохранения осуществляет постоянный контроль за ситуацией и мониторинг в медицинских организациях.

Министр напомнил о необходимости соблюдения профилактических мер:

- регулярно проветривать помещения;

- мыть руки с мылом;

- носить маски в местах массового скопления людей;

- укреплять иммунитет с помощью правильного питания и активного образа жизни.

"Берегите себя и своих близких. Своевременное обращение к врачу – это залог быстрого выздоровления и предотвращения осложнений", – подчеркнул министр.