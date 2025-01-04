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В Кыргызстане в новогодние праздники увеличился поток пациентов с ОРВИ

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В новогодние выходные медицинские работники по всей республике продолжают работать в штатном режиме. Дежурства организованы в праздничные дни - 1 и 7 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно предоставленной информации, в Республиканской клинической инфекционной больнице наблюдается значительный поток обращений. Почти 70% из них составляют амбулаторные пациенты. В связи с этим Министерство здравоохранения рекомендует гражданам обращаться в Центры семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства для получения консультаций. В случае необходимости госпитализации семейные врачи оформят направление в стационар. Это поможет снизить нагрузку на стационары и ускорит процесс получения медицинской помощи.

2 января 2025 года в приемное отделение РКИБ обратились 281 человек, из которых 93 госпитализированы, в том числе 87 детей. Еще 188 пациентов были направлены на амбулаторное лечение. С наступлением зимы отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а также сохраняется высокая заболеваемость корью и коклюшем. Поток пациентов остается высоким круглосуточно.

На данный момент в РКИБ, при нормативном количестве 500 коек, находятся 596 человек (с матерями - более 1000). Среди госпитализированных - 186 пациентов с ОРВИ, 216 с корью, 65 с вирусными гепатитами и другие заболевания. Для госпитализации больных с ОРВИ перепрофилированы 6 отделений, для пациентов с корью - 6 отделений, а для больных с вирусными гепатитами - 2 отделения. В отделении реанимации находятся 11 человек, включая 5 детей с корью, двое из которых на искусственной вентиляции легких.

Медицинский персонал РКИБ работает с высокой нагрузкой, но больница продолжает оказывать помощь всем пациентам. В приемном отделении ежедневно трудятся 13 врачей. Важно помнить, что каждое инфекционное заболевание требует индивидуального подхода, и консультации могут занять больше времени. Министерство здравоохранения призывает граждан с пониманием относиться к очередям.


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URL: https://www.vb.kg/441890
Теги:
Минздрав, ЦСМ, ОРВИ, Кыргызстан, здоровье
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