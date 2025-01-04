Каким был 2024 год для Организации тюркских государств

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в своем обращении подытожил достижения ОТГ за 2024 год и обозначил ключевые приоритеты на 2025 год, выделив несколько важных моментов.

Он отметил, что 2024 год стал знаковым для ОТГ благодаря 15-летию организации, которое символизирует успешный путь Тюркского мира и укрепление его позиций на международной арене. Важнейшим событием этого года стал неформальный саммит в Шуше, который продемонстрировал решимость стран ОТГ укреплять сотрудничество и усилить связи между народами.

Кроме того, на 11-м саммите в Бишкеке был утвержден новый флаг ОТГ, ставший символом единства и прогресса для всех государств-членов. Омуралиев подчеркнул важность этого шага для дальнейшего развития организации и повышения её международного авторитета.

Говоря о достижениях 2024 года, он выделил несколько ключевых направлений:

Экономическая интеграция: Торговля между странами-членами ОТГ возросла на 24%, составив 38,3 млрд долларов. Также был создан Совет центральных банков, развита экономическая зона "ТУРАН", а также активизированы переговоры по Соглашению о свободной торговле в области услуг и инвестиций.

Цифровая трансформация: Важным достижением стало подписание Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики и успешное проведение Форума по искусственному интеллекту. В следующем году Бишкек будет объявлен цифровой столицей Тюркского мира, что подчеркивает успехи региона в этой сфере.

Устойчивое развитие: ОТГ активно участвовала в мероприятиях COP29 в Азербайджане, а также приняла Зеленое видение Тюркского мира, которое включает важные инициативы по борьбе с изменением климата и развитию "зелёных" технологий.

Укрепление безопасности: Одним из важнейших шагов стало подписание Соглашения о механизме гражданской защиты, что позволило улучшить координацию действий между странами в случае чрезвычайных ситуаций.

В своем обращении Омуралиев отметил, что 2025 год будет временем продолжения укрепления экономического сотрудничества, цифровой трансформации и улучшения безопасности. Он также подчеркнул важность продолжения работы над устойчивым развитием, которое станет основой для процветающего и стабильного будущего всех стран ОТГ.