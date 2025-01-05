В Нарыне к 2027 году заработает современный торгово-логистический центр

К концу 2027 года в Нарынской области откроется современный оптово-розничный комплекс, который станет четвертым крупнейшим хабом региона после Хоргоса (Казахстан-Китай), Дордоя (Кыргызстан) и Абу-Сахий (Узбекистан).

Комплекс с полезной площадью 129 900 квадратных метров предложит инфраструктуру, соответствующую международным стандартам. В его составе будут зоны с беспошлинным режимом и таможенными льготами, свободные склады для логистики, многофункциональные торговые павильоны, шоурумы и зоны для размещения гостей.

По оценкам экспертов Международного торгово-логистического центра (МТЛЦ) "Атбашы", товарооборот нового комплекса составит $100 млн каждый год в течение первых трех лет, с последующим увеличением до $200 млн. Ежегодно центр будет принимать около 500 тысяч посетителей.

"Проект уже привлек внимание производителей, импортеров и инвесторов благодаря масштабам и возможностям. Старт продаж торговых площадей запланирован на начало 2025 года. Отечественные компании, включая малый и средний бизнес, смогут инвестировать в коммерческую недвижимость на территории МТЛЦ", - отметил Руслан Алыбаев, заместитель директора "Атбашы".

Центр ведет переговоры с мировыми маркетплейсами как Ozon, "Яндекс Маркет", Alibaba, Pinduoduo, Taobao, Wildberries, Avito, Satu и уже готовится подписать соглашение с китайской платформой Temu. Это обеспечит ускоренную доставку для конечных потребителей, снижение издержек для продавцов и расширение возможностей для кыргызстанских предпринимателей.

"Современная инфраструктура комплекса создаст комфортные условия для ведения бизнеса как в электронной коммерции, так и в традиционном оффлайн-формате. Покупателям будут доступны шоппинг в зоне беспошлинной торговли, шоппинг-туры с развлечениями, выставочные пространства и зоны отдыха", - добавил Руслан Алыбаев.

Источник: Кабар