Новый сезон спектаклей стартует в Чуйском областном театре с 8 января

Чуйский областной театр музыкальной драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова с 8 января 2025 года возобновляет показ спектаклей в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Программа спектаклей на ближайшие дни:

8 января - Ч.Айтматов "Эрте келген турналар" ("Ранние журавли")

9 января - Г.Хугаев "Кара чапан" ("Чёрная бурка")

10 января - А.Пазылов "Журт" ("Родные пенаты")

11 января - С.Ахмад "Келиндер козголоңу" ("Бунт невесток")

12 января - С.Могилёвцев "Шайтандын соту" ("Суд над Шайтаном")

14 января - М.Сейталиев "Алыкул"

Начало всех спектаклей в 18:00.