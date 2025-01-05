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Новый сезон спектаклей стартует в Чуйском областном театре с 8 января

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Чуйский областной театр музыкальной драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова с 8 января 2025 года возобновляет показ спектаклей в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Программа спектаклей на ближайшие дни:

8 января - Ч.Айтматов "Эрте келген турналар" ("Ранние журавли")

9 января - Г.Хугаев "Кара чапан" ("Чёрная бурка")

10 января - А.Пазылов "Журт" ("Родные пенаты")

11 января - С.Ахмад "Келиндер козголоңу" ("Бунт невесток")

12 января - С.Могилёвцев "Шайтандын соту" ("Суд над Шайтаном")

14 января - М.Сейталиев "Алыкул"

Начало всех спектаклей в 18:00.


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URL: https://www.vb.kg/441896
Теги:
спектакль, Бишкек
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