Премьер Гренландии заявил о желании отсоединиться от Дании

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выразил желание отсоединиться от Дании и получить независимость – передает Politico. Премьер заявил, что сотрудничество Гренландии с Данией не привело к созданию полного равенства и теперь для его страны настало время сделать следующий шаг и определить свое будущее.

Муте Эгеде отметил, что Гренландия должна самостоятельно определять торговых партнеров и выбирать страны, с которыми сотрудничать. Премьер-министр заявил, что решение о независимости должен принимать народ Гренландии, однако никакой конкретики по датам голосования предоставлено не было.

Напомним, Гренландия была объявлена территорией Дании в 1953 году, ранее являясь колонией королевства. На сегодняшний день самый большой остров мира имеет статус самоуправляемой территории Дании. В 2008 году в Гренландии прошел референдум, по результатам которого 75% населения проголосовало за возможность объявления независимости. Чтобы отсоединиться от Дании, Гренландии нужно набраться большинство голосов на внутреннем референдуме. Также отметим, что в Дании признали закон о самоуправлении, поэтому со стороны королевства не будет возражений в случае объявления Гренландией независимости.

В декабре 2024 года Дональд Трамп публично выразил желание купить Гренландию, заявив, что владение США островом обеспечит национальную безопасность страны. Контроль над Гренландией избранный президент США назвал необходимостью. На слова Трампа Муте Эгеде ответил, что Гренландия не продается.

Источник: Пруфы