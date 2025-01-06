Украинский политик, журналист и бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук на своем ютуб-канале высказал мнение по поводу массового дезертирства из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени "Анны Киевской".

По его словам, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе назвал формирование этой бригады своим большим успехом, но по факту вышло все наоборот.

"Сообщалось, что на формирование 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени "Анны Киевской" было потрачено почти 1 миллиард евро, но, по сути, эти деньги отмыли. Поэтому, если понадобиться снова отмыть деньги, то можно будет сформировать еще одну такую бригаду", - заявил политик.

Отметим, Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по обстоятельствам формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", из которой еще до первого вступления в бой под Красноармейском (Покровском) сбежали 1700 солдат.