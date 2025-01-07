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В Узбекистане изменены тарифы для въезда и транзита грузовых машин

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- Светлана Лаптева
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В законе о госбюджете Республики Узбекистан на 2025 год появились изменения, касающиеся тарифов на въезд и транзит грузовых машин из иностранных государств. В первую очередь изменения коснутся транзита из Туркменистана. Новые сборы будут зависеть от тоннажа.

На постоянной основе введены и системы электронного документооборота E-Permit. Они, действующие, в том числе и для Казахстана, упростят и ускорят проверки и оформление на практике.

Тарифы из Туркменистана зафиксированы на паритетной основе. Они составят:

до 10 тонн - $130 (до изменений $50);

от 10 до 20 тонн - $180 (до изменений $100);

свыше 20 тонн - $250 (до изменений $150).

Тарифы для машин из Азербайджана и стран Евросоюза рассчитываются по другой формуле. Она привязана к сроку нахождения в Узбекистане - $80 при въезде на 14 дней и менее, $280 свыше этого срока.

Отдельный пункт посвящен Ирану. С ним взаимное пересечение границы грузовиками будет бесплатным, по крайней мере, на 2025 год.

Как и ранее, электронные разрешения E-Permit будут действовать при оформлении проезда между Узбекистаном, Турцией и Казахстаном. Для отдельных стран ничего не изменится. Сборы останутся прежними:

для Афганистана - $50;

для Таджикистана - $100−200 в зависимости от тоннажа;

для Казахстана и Кыргызстана - $300;

для остальных юрисдикций - $400.

В новом 2026 году тарифы могут быть пересмотрены и индексированы.

Источник: kz24.news


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URL: https://www.vb.kg/441911
Теги:
Узбекистан
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