Какие решения властей отразятся на кошельках кыргызстанцев в 2025 году

В этом году вступят в силу несколько решений властей КР, которые в той или иной степени отразятся на финансах граждан. Мы также включили в список предложения и проекты, способные оказать аналогичное влияние.

Полис ОСАГО

С 1 июля кыргызстанцев начнут штрафовать за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Размер штрафа для физических лиц составит 3 000 сомов.

Власти страны уже несколько раз планировали начать штрафовать водителей, управляющих транспортными средствами без страховки, но сроки внедрения этой меры постоянно переносили.

Минимальная цена на сигареты

С 1 января введены следующие минимальные розничные цены:

пачка сигарет и стики - не менее 110 сомов (было 100);

одноразовые вейпы - 350 сомов (было 300);

электронные сигареты - 1 500 сомов (было 1 400).

Ситуация с ГСМ

С 1 января запрещен оборот немаркированного топлива. В октябре прошлого года глава Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана сообщил, что к стоимости бензина и дизтоплива будут добавлять 37 тыйынов за маркировку.

Кроме того, с каждого литра ГСМ теперь взимают 1 сом. Сборы будут поступать непосредственно в Дорожный фонд и расходоваться исключительно на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Мораторий на проверки бизнеса

Срок моратория на проверки бизнеса истек. Согласно указу президента, он действовал до 31 декабря 2024 года. Также истек срок моратория на налоговые проверки рынков и мини-рынков.

Зарплаты

Это напоминание: с 1 октября 2024 года работодатели - юридические лица обязаны выдавать заработную плату только в безналичной форме. Исключения возможны при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, введении режима чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации, а также в других случаях, предусмотренных кабмином. Штрафы составляют от 3 000 до 6 500 сомов.

Экспортеры в сфере легкой промышленности

С 1 марта перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке на территории России, будет дополнен новыми позициями. Для получения кодов маркировки на новые товарные группы необходимо обратиться к национальному оператору маркировки и прослеживаемости товаров - ЗАО "Альфа Телеком".

Через информационную систему "Текшер" на сайте main.teksher.kg нужно заключить договор с оператором маркировки и зарегистрировать продукцию в каталоге товаров. Нанесение полученных кодов позволит осуществлять экспорт продукции в РФ. Список здесь.

Система ЭТТН

В конце декабря новый глава кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что будет проведена работа по упрощению процедур, связанных с применением электронных товарно-транспортных накладных, и проведен анализ перечня товаров, подлежащих обязательному сопровождению ими, с целью возможной оптимизации системы. Важно: ЭТТН не отменят, а упростят.

Поправки в Налоговый кодекс КР

Задача поправок - совершенствование налогового законодательства, упрощение процедур налогового администрирования, а также создание условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневой экономики.

Предлагалось, в частности, ввести НДС на строящееся жилье, но это предложение вызвало критику со стороны президента и не прошло. В конце года парламент одобрил законопроект в третьем чтении.

Комиссия на операции с "белыми" долларами

Недавно был разработан проект постановления Национального банка КР, которым предлагается ввести комиссию на операции с "белыми" долларами (купюры, выпущенные до 2006 года, не утратившие статуса платежного средства). Население активно меняет "белые" доллары на "голубые", вследствие чего у банков скопились большие объемы старых банкнот.

Для улучшения ситуации на валютном рынке и решения проблемы "неработающих" долларов в кассах банки периодически вывозят их, а ввозят в страну исключительно новые ("голубые") купюры и таким образом несут расходы.

Запрет на импорт сахара и квота на экспорт скота

Минсельхоз разработал проект постановления кабмина, призванный среди прочего обеспечить продовольственную безопасность страны, стабилизировать рыночные цены и поддержать фермеров.

Предлагается с 1 января по 1 июля запретить ввоз белого сахара и установить квоты на экспорт скота (например, в отношении мелкого рогатого скота - не более 120 тысяч голов).

Источник: sputnik.kg