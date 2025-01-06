В селе Арка-2 произошёл взрыв в доме, пострадали мать и дочь - Погранслужба

В селе Арка-2 Лейлекского района Баткенской области 5 января 2025 года произошел взрыв в доме, сообщили в Погранслужбе ГКНБ КР

По данным ведомства, пострадали двое членов одной семьи: гражданка А.Н. и её несовершеннолетняя дочь.

По предварительным данным, причиной взрыва стал неустановленный взрывчатый предмет (снаряд), обнаруженный гражданкой Н.А. среди старых строительных материалов.

В 2022 году дом гражданки Н.А. сгорел в результате обстрела.

По предварительным данным, хозяйка дома, убирая под навесом, где находились старые строительные материалы и железки, обнаружила неустановленный взрывчатый предмет (снаряд), который взорвался. В результате взрыва Н.А. и находившаяся неподалеку от нее 12-летняя дочь получили осколочные ранения.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, им оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние их здоровья оценивается как стабильное.

Место взрыва было сразу оцеплено инженерами Пограничной службы ГКНБ КР.

На месте происшествия также работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, в этот же день состоялась встреча представителей правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана, где таджикская сторона была проинформирована о случившемся.

Пограничная служба ГКНБ КР призывает население приграничных территорий быть бдительными и не трогать обнаруженные подозрительные предметы, а незамедлительно сообщать о них в пограничные подразделения или в правоохранительные органы.

Источник: Кабар