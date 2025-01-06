В Минздраве рассказали, сколько случаев метапневмовируса зафиксировано в КР

В Кыргызстане на сегодняшний момент по-прежнему преобладают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и остаются весьма актуальными.

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики проводится дозорный эпидемиологический надзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ). Образцы материалов от пациентов с ТОРИ отправляются на тестирование методом полимеразной цепной реакции на грипп, COVID-19 и другие респираторные патогены.

С октября 2024 года отобраны 1144 анализов от больных, из них:

-риновирус -210;

-респираторно сентициальный вирус-259; -аденовирус-105;

-бокавирус-79;

-парагриппы (1,2,3,4 типы в основном 3 и 4 типы)-98;

-метапневмовирус выявлено 2 случая.

Для предотвращения распространения МПВИ следует соблюдать следующие меры профилактики:

- мыть руки или использовать антисептики для обработки рук после посещения общественных мест,

- избегать контакта с лицами с признаками ОРВИ,

- не прикасаться к лицу грязными руками,

- соблюдать правила респираторного этикета (чихать и кашлять следует прикрывая нос и рот салфеткой),

- при сезонном подъеме уровня заболеваемости ОРВИ – использовать маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напомним, Метапневмовирус человека (Human metapneumovirus, hMPV) представляет собой РНК-содержащий вирус из семейства Pneumoviridae. Вызывает острые респираторные вирусные инфекции у человека, чаще всего у детей.

Возбудитель метапневмовирусной инфекции (MPVI), получивший название "человеческий метапневмовирус", был обнаружен в 2001 году при исследовании крови детей с респираторными заболеваниями.

Выяснилось, что вирус этот не новый. Этой инфекцией болеют люди всех возрастных групп, но у детей до 5 лет и пожилых людей симптомы более выражены. Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, также возможна реализация контактно-бытового пути. Инкубационный период обычно составляет 3-5 суток. Симптомы MPVI могут быть сходны с обычной простудой или гриппом, включая насморк, кашель, головную боль и жар. Однако у больных MPVI также может наблюдаться одышка, бронхит и пневмония, что делает инфекцию более опасной для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых пациентов.

Источник: Кабар