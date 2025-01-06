На площади Ала-Тоо отремонтируют конструкции под памятником Манасу

На центральной площади Ала-Тоо будут демонтированы и полностью отремонтированы конструкции под памятником Манасу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

"На центральной площади Ала-Тоо будут демонтированы и полностью отремонтированы конструкции под памятником Манасу.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в середине января.

Иначе основание под памятником Манасу, которое сейчас разрушается, может обрушиться.

Напомним, что в 2018 году проводилась реконструкция Исторического музея. В то время гидроизоляционные работы на этом участке не были выполнены должным образом (на реконструкцию Исторического музея было выделено 1,5 млрд сомов из государственного бюджета и предоставлен грант в размере 15 млн долларов от Турции).

Из-за этого вода проникала внутрь, что привело к повреждению подземных конструкций.

Теперь при ремонте основания памятника эти недостатки будут учтены и полностью устранены", - говорится в сообщении Алагозова.