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В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8

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В Тибете в округе Тингри утром седьмого января произошло сильное землетрясение, передает государственное агентство "Синьхуа".

"53 человека погибли, еще 62 получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,8 в уезде Тингри города Шигацзе Сицзанского автономного района /Юго-Западный Китай/.

Свыше 1 000 построек получили повреждения в результате подземных толчков.

Китайское сейсмологическое управление инициировало режим реагирования на ЧС 2-го уровня и направило в район землетрясения рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Центральные власти направили в пострадавший от землетрясения регион около 22 тыс. предметов первой необходимости, включая хлопчатобумажные палатки и пальто, одеяла и раскладушки, а также специальные материалы для оказания помощи в высокогорных и холодных районах. На место происшествия также было направлено более 1 500 местных сотрудников пожарно-спасательной службы.

По информации Китайского центра сейсмологических сетей, гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения находился в волости Цого уезда Динжи. Население в радиусе 20 км от эпицентра составляет около 6 900 человек. В этом районе насчитывается 27 деревень. По официальным данным, общая численность населения уезда превышает 61 тыс. человек".


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URL: https://www.vb.kg/441926
Теги:
землетрясение, Китай
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