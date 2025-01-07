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Бишкек без фейерверков, но с душой: как Кыргызстан встретил Новый 2025 год

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кыргызстанцы с размахом встретили Новый 2025 год. Как всегда, бишкекчане и гости столицы пришли праздновать на главную площадь Ала-Тоо, где разместилась главная красавица торжества - 32-х метровая елка. Все прошло в лучших традициях праздника, хотя от салюта в этом году отказались в пользу экологии.

В ночь с 31 декабря на 1 января на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке состоялось грандиозное мероприятие, посвященное встрече Нового года. Праздничный концерт стал настоящим подарком для собравшихся. На сцене выступили известные артисты российской эстрады - Клава Кока и легендарная группа "Дискотека Авария". Их яркие номера зарядили толпу энергией и подарили множество незабываемых моментов.

Особой частью праздничной программы стали выступления популярных исполнителей кыргызской эстрады, среди которых были Айчурок Иманалиева, Сыймык Бейшекеев, Юлия Руцкая, Айгерим Расул кызы, Баястан, Бегиш, Бек Исраилов и другие. Их номера создали особенную атмосферу, наполнив праздник теплотой и душевностью.

Не только кыргызстанцы встретили Новый год масштабно. Аналогичные праздничные торжества, посвященные встрече Нового года, прошли во всех странах Содружества Независимых Государств. И хотя в каждой из них жители и гости отметили этот важный день по-своему, во многом празднование этого праздника объединяет нас - независимо от нашей национальности, вероисповедания. Кыргызстан - яркий пример этому. Несмотря на то, что более 80% населения республики - мусульмане, в культуре которых не принято отмечать этот праздник, кыргызстанцы продолжают с трепетом хранить традицию, пришедшую к нам из Советского Союза, когда мы были частью одной большой страны.

Впрочем, самая первая общественная елка в Кыргызстане была проведена еще 28 декабря 1895 года в Пишпеке. Она была организована первым избранным мэром столицы - Ильей Федоровичем Терентьевым. В ней приняли участие 200 детей. Для них был поставлен любительский спектакль, вырученные с которого деньги пошли на помощь бедным городским ученикам и открытие библиотеки.

То есть впервые новогоднюю ночь с близкими нам атрибутами в Кыргызстане встретили 130 лет назад, но именно в СССР зародились основные традиции новогоднего праздника. Это и украшение новогодней елки, семейное застолье, которое невозможно представить без "Оливье", "Сельди под шубой" и, конечно, "Советского шампанского". Сегодня выбор игристого огромен, но "Советское" остается среди лидеров продаж - потому что символизирует собой новогоднее торжество.

Подобное праздничное меню можно встретить не только в Кыргызстане, но и в Армении, Молдове, Азербайджане, Беларуси, России и Таджикистане. Это то, что по-прежнему объединяет народы, живущие в республике и способствует укреплению межнационального единства.

"Это семейный праздник. Обычай собираться всей семьей за праздничным столом и готовиться к встрече Нового года - очень хороший и важный, как и другие общие традиции, которые сохраняются до сих пор, несмотря на то, что страны стали суверенными и самостоятельными. При этом Новый год - это не только семейный праздник, но и повод встретиться с друзьями. Именно в эти дни часто вспоминают тех друзей, которые сопровождали нас на протяжении жизни. Многие из них продолжают общение, несмотря на границы между странами", - говорит экс-депутат Евгения Строкова.

По ее словам, подготовка к празднику - наряженная елка, школьные каникулы, новогодние фильмы - это то, что объединяет жителей постсоветского пространства.

"Новогодние выходные, праздничные фильмы и сама атмосфера праздника создают ощущение сказки, которое важно передавать из поколения в поколение. Эта сказка нужна всем - и детям, и взрослым. Возможно, взрослым - даже больше, ведь в трудной повседневной жизни такие моменты дарят людям надежду и тепло", - заключила Строкова.

Вместе с тем, традиция празднования Нового года в Кыргызстане наполнена и нашими аутентичными культурными атрибутами. Например, в кыргызских семьях на новогоднем столе рядом часто появляются манты, бешбармак, кабырга, чучук, шорпо, а также много свежей зелени.

Еще одна особенность нашей культуры, общей для Кыргызстана и других стран Центральной Азии, - празднование Нового года дважды: в ночь с 31 декабря на 1 января и 21–22 марта, в дни весеннего равноденствия. Традиционный Нооруз связан с кочевым прошлым кыргызов. Изначально это был праздник зороастрийцев, поклонявшихся огню. Однако отмечать приход весны сохранилась до наших дней.

Этот праздник значим не только для Кыргызстана, но и для ряда народностей на территории России. В Поволжье он отмечается особенно масштабно, в таких городах, как Казань и Уфа. Ежегодно на главных площадях Татарстана и Башкирии устраиваются концерты, а национальные диаспоры организуют большие встречи. В дни, приближенные к Ноорузу, проходят фестивали и открытые застолья, где бесплатно раздают угощения.

Все эти традиции, которые едины для кыргызстанцев, россиян и жителей других стран, образовавшихся в результате распада СССР, связаны с тем, что сотни лет мы жили в одном государстве, сформировав тем самым некую культурную общность, которую сегодня стремится разрушить коллективный Запад.

Попытки западников уничтожить такие ценности как уважение к семье как основе общества, почитание старших, сохранение памяти о предках, связаны со стремлением разобщить народы и насадить в Кыргызстане и других бывших союзных республиках неолиберальные "традиции" - псевдокультуру, которая позволит западным неоколонистам полностью взять под контроль наши страны. К счастью, пока эти усилия остаются безуспешными, поскольку фундамент нашего общества достаточно прочный и строится он на общественном согласии, солидарности и стабильности.


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URL: https://www.vb.kg/441930
Теги:
Новый год, Бишкек, Кыргызстан
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