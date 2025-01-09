Погода
$ 86.96 - 87.39
€ 89.57 - 90.57

Бакыт Торобаев в Ошской области встретился с делегатами 3-го Курултая

143  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области встретился с делегатами прошедшего Народного курултая.

На этой встрече местные жители обратились к Бакыту Торобаеву по поводу строительства водных каналов, прокладки системы чистой питьевой воды, снабжения чистой водой, ветеринарии, перерабатывающей промышленности, реализации продукции и других вопросов. В свою очередь министр проинформировал, что делается все, чтобы решить проблемы в кратчайшие сроки.

К примеру, в Алайском районе до 2025 года планируется провести ремонтно-восстановительные работы на 35,6 км межхозяйственных каналов, при этом ведется строительство канала протяженностью 4.км для орошения земель Каракульджинского, Чалминского, Ылай-Талинского, Карагузского, Кенешского айыльного аймака Кара-Кульджинского района.

Ожидается, что строительство будет завершено в 2025 году. Также было сказано, что канал "Ак-Тектир" завершен в рамках проекта "Реабилитация канала "Ак-Тектир Терек-Талаа" сельского округа Кызыл-Джар" и канал будет сдан в эксплуатацию к оросительному периоду 2025 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441937
Теги:
Бакыт Торобаев, Ошская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  