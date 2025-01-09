Бакыт Торобаев в Ошской области встретился с делегатами 3-го Курултая

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области встретился с делегатами прошедшего Народного курултая.

На этой встрече местные жители обратились к Бакыту Торобаеву по поводу строительства водных каналов, прокладки системы чистой питьевой воды, снабжения чистой водой, ветеринарии, перерабатывающей промышленности, реализации продукции и других вопросов. В свою очередь министр проинформировал, что делается все, чтобы решить проблемы в кратчайшие сроки.

К примеру, в Алайском районе до 2025 года планируется провести ремонтно-восстановительные работы на 35,6 км межхозяйственных каналов, при этом ведется строительство канала протяженностью 4.км для орошения земель Каракульджинского, Чалминского, Ылай-Талинского, Карагузского, Кенешского айыльного аймака Кара-Кульджинского района.

Ожидается, что строительство будет завершено в 2025 году. Также было сказано, что канал "Ак-Тектир" завершен в рамках проекта "Реабилитация канала "Ак-Тектир Терек-Талаа" сельского округа Кызыл-Джар" и канал будет сдан в эксплуатацию к оросительному периоду 2025 года.