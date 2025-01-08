В Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по борьбе

Сегодня, 8 января, в спортивном комплексе имени Каба уулу Кожомкула начался чемпионат Кыргызской Республики по борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта. В первый день соревнований пройдут поединки по греко-римской борьбе.

На ковер выйдут спортсмены в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

По итогам чемпионата будет сформирован состав национальной сборной.

Программа чемпионата:

Начало поединков: 11:00

Торжественная церемония открытия: 17:00

Матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале "УТРК Спорт ТВ".