Уборка снега в Бишкеке: куда обращаться, если улицы не очищены

Муниципальное предприятие "Тазалык" совместно с УПСМ по ГУВД г. Бишкек оперативно приступило к уборке снега и посыпке солью столичных дорог.

Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, к 9:00 8 января 2025 года израсходовано 246 тонн технической соли. На линии находятся всего 71 единица специальной техники: 33 единицы спецтехники на базе "МАЗ", 4 единицы HOWO с отвалами, 24 трактора "Беларусь" с щётками, 4 трактора "Бопкат" с щетками, 2 единицы фронтального погрузчика и 4 универсальные коммунальные машины.

Отметим, что в уборке снега задействована новая специальная техника, а также работники предприятия, которые очищают тротуары и производят уборку прибордюрной части дорог.

Если у вас есть вопросы по уборке снега на территории города Бишкек, мэрия просит звонить на номера телефонов: 1850 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии по номеру: 0554 182 185 (WhatsApp).