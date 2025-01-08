Погода
$ 86.96 - 87.39
€ 89.57 - 90.57

Уборка снега в Бишкеке: куда обращаться, если улицы не очищены

312  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Тазалык" совместно с УПСМ по ГУВД г. Бишкек оперативно приступило к уборке снега и посыпке солью столичных дорог.

Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, к 9:00 8 января 2025 года израсходовано 246 тонн технической соли. На линии находятся всего 71 единица специальной техники: 33 единицы спецтехники на базе "МАЗ", 4 единицы HOWO с отвалами, 24 трактора "Беларусь" с щётками, 4 трактора "Бопкат" с щетками, 2 единицы фронтального погрузчика и 4 универсальные коммунальные машины.

Отметим, что в уборке снега задействована новая специальная техника, а также работники предприятия, которые очищают тротуары и производят уборку прибордюрной части дорог.

Если у вас есть вопросы по уборке снега на территории города Бишкек, мэрия просит звонить на номера телефонов: 1850 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии по номеру: 0554 182 185 (WhatsApp).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441940
Теги:
мэрия, Бишкек, снег
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  