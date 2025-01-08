В Бишкеке состоится закрытый показ фильма "Марска учкан кыргыздар"

Сегодня, 8 января, в 18:00 в кинотеатре "Манас" состоится закрытый показ фильма "Марска учкан кыргыздар". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры. По информации ведомства, это событие станет важным шагом в развитии кыргызской кинематографии, объединяя научную фантастику и комедийный жанр. В фильме зрителей ждут необычные сюжетные повороты, комичные персонажи и захватывающие космические приключения, что выводит кыргызское кино на новый уровень.

Премьера фильма обещает стать значимой вехой для будущего кинематографа страны, демонстрируя его инновационность и потенциал. В мероприятии примут участие заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.