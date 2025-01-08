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В Бишкеке состоится закрытый показ фильма "Марска учкан кыргыздар"

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Сегодня, 8 января, в 18:00 в кинотеатре "Манас" состоится закрытый показ фильма "Марска учкан кыргыздар". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры. По информации ведомства, это событие станет важным шагом в развитии кыргызской кинематографии, объединяя научную фантастику и комедийный жанр. В фильме зрителей ждут необычные сюжетные повороты, комичные персонажи и захватывающие космические приключения, что выводит кыргызское кино на новый уровень.

Премьера фильма обещает стать значимой вехой для будущего кинематографа страны, демонстрируя его инновационность и потенциал. В мероприятии примут участие заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.


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URL: https://www.vb.kg/441941
Теги:
Министерство культуры и туризма, Бишкек, Кыргызстан, фильм
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