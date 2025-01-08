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Минтруда предупреждает: информация о пособиях в 25 тыс. сомов – фейк

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Министерство труда, социального обеспечения и миграции призвало граждан не доверять фейкам о повышении пособий и воздерживаться от перехода по подозрительным ссылкам. В ведомстве отметили, что такие фейковые сообщения могут быть частью мошеннических схем, направленных на кражу персональных данных и доступ к аккаунтам.

Официальные объявления и новости министерства публикуются исключительно на официальном сайте и страницах ведомства в социальных сетях, а также в СМИ с соответствующими ссылками на правовые акты.


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URL: https://www.vb.kg/441944
Теги:
Минтруда, пособия, Кыргызстан, фейк
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