Минтруда предупреждает: информация о пособиях в 25 тыс. сомов – фейк

Министерство труда, социального обеспечения и миграции призвало граждан не доверять фейкам о повышении пособий и воздерживаться от перехода по подозрительным ссылкам. В ведомстве отметили, что такие фейковые сообщения могут быть частью мошеннических схем, направленных на кражу персональных данных и доступ к аккаунтам.

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