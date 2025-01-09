Алия Турумбекова: Всего за неделю новый глава СИН навел порядок

Адвокат Алия Турумбекова прокомментировала изменения в СИЗО после назначения нового руководителя Службы исполнения наказаний. Она отметила, что наведение порядка ощутили за первую неделю работы.

"Сегодня была в СИЗО, и хочу сказать, что решение главы ГКНБ Камчыбека Кыдыршаевича сменить председателя Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Аската Эгембердиева было правильным. Новый председатель Чынгыз Кожошев всего за неделю привел режимный объект в порядок. Теперь есть строгий режим: нет телефонов, нет телевизоров. То есть при желании давно можно было бы это сделать.

Пусть заключенные читают и перевоспитываются. Как бы кто ни утверждал, что в тюрьмах избивают или убивают, это неправда. Все живы и здоровы, и никто никого не бил. Единственное, что сделали - изъяли телефоны, и это абсолютно правильно.

Тюрьма есть тюрьма. За короткий срок новый глава СИН навел порядок. Людей заставляют есть баланду - это тоже часть воспитания. Они должны понять, что значит лишение свободы, а не просто лежать, не заботясь о семье и детях, и делать списки, что им принести. Теперь они осознают, где находятся", - заявила адвокат.