Профессор Тухватшин: В 6 лет мозг воспринимает огромный объем информации

В Кыргызстане поднимается вопрос о переходе на 12-летнее обучение. Причем речь идет о том, чтобы отодвинуть нижнюю границу, то есть начать обучение детей с шести лет. Но сможет ли ребенок в шесть лет выдержать учебную нагрузку, не скажутся ли требования и довольно жесткие условия в современной начальной школе на его здоровье? Может, не надо торопиться? Своим мнением о возможных нововведениях поделился в интервью vb.kg заведующий кафедрой патофизиологии КГМА, доктор медицинских наук, профессор Рустам Тухватшин.

- Однозначно, нам надо вводить обучение детей с шести лет, которое давно практикуется во многих странах. И не потому, что это развитые страны, а дети там продвинутые. Это связано с психикой человека. В шесть лет, как показывают многочисленные исследования ученых разных стран, ребенок способен воспринимать любую информацию и в любом объеме. Кстати, такими же способностями обладает и человек преклонного возраста. И связано это с корой головного мозга. У ребенка в этом возрасте она еще недостаточно развита, а в старческом возрасте снижает свою активность, и мозг не оценивает критически поступающую извне информацию. Поэтому так легко можно убедить и старого, и маленького в чем-то. Кстати, телефонные мошенники пользуются этим, обманывая людей преклонных лет.

Но при введении обучения с шести лет в нашей стране возникает множество различных вопросов и преград. И, конечно, прежде всего, отмечу, что оно должно быть строго индивидуальным. Паспортный возраст еще не говорит о том, что ребенок готов к обучению. К тому же Кыргызстан имеет свои особенности, а именно: процентов 60 его территории находится в средней и высокогорной местности. В стране установлена такая градация высот: низкогорье - от 750 до 1000 метров над уровнем моря (Бишкек), среднегорье – от 1000 до 2500-3000 метров (район Иссык-Куля, Нарын) и высокогорье – от 3500 и выше. В условиях среднегорья и высокогорья расположено 789 населенных пунктов, где живет более одного миллиона кыргызстанцев, в том числе дети, которые учатся в школах. Это очень большое количество населения.

Суровые климатические факторы тех мест негативно сказываются на здоровье людей и, в частности, детей. Что подтверждают, на мой взгляд, просто уникальные исследования, проведенные профессором Сыргой Боконбаевой в Бишкеке, Нарыне, Алайском районе, Ошской области. Физическое развитие школьников отличается в зависимости от их места жительства и, в частности, из-за влияния внешней среды. Если, например, в Бишкеке дети за семь лет – с 7 до 14 подрастают на 46 см, то в Алайском районе – на 32. Соответственно вес тоже разнится, если в Бишкеке за это время они набирают 25 кг, то в Алае – 15 кг.

Подтверждением также являются данные исследователей Фонда Билла и Милинды Гейтс, которые провели масштабные исследования 950 тысяч детей из 59 стран. Даже наши бишкекские дети не дотягивают до стандартов ВОЗ по росту. Научно доказано, что дети, проживающие на высоте до 500 метров, гораздо выше ростом. Бишкек же находится на высоте 750-770 метров над уровнем моря. Средний рост ребенка, живущего выше 500 метров, значительно начинает уменьшаться относительно нормы возраста. Причем это вызвано не плохим питанием родителей, наследственными болезнями. Сказываются в данном случае не генетические факторы, а фенотипические, когда на развитие ребенка влияет совокупность свойств и признаков среды, в которой они живут. Если детей горцев отправить в равнинные условия проживания, то через некоторое время они мало чем будут отличаться от своих сверстников, живущих там. То есть ученые и наши, и зарубежные доказали, какую роль играет высота.

В свое время на основе также проведенных исследований мы с бывшим министром здравоохранения СССР Юрием Шевченко написали книгу "Адаптация, патогенез, клиника, гипоксия", в которой обосновали влияние высокогорья на физическое, психо-эмоциональное здоровье человека. Исследования на эту тему проводились и нашими известными учеными Бейшеном Турусбековым и Добулбеком Алымкуловым, которые детально, по всем параметрам изучили здоровье детей в условиях низкогорья, среднегорья и высокогорья, сделав срез их физического, умственного и интеллектуального развития. Глубокие исследования на эту тему провел профессор Омор Касымов. Мои ученики кандидат медицинских наук Елена Чернышева и доктор медицинских наук Асан Кучербаев детально изучили развитие заболеваний крови детей горцев. Все эти исследования и наших ученых, и зарубежных научно подтверждают негативное воздействие высот на здоровье детей горцев.

Не так давно мы рассказали о данных проведенных исследований педагогическому сообществу в Академии образования и, оказалось, что никто из его представителей о таких исследованиях не знал. Поднимая вопрос о введении обучения с 6 лет, никто почему-то не поинтересовался мнением медиков. Все были сильно удивлены, если не сказать, поражены представленными научными данными. И, разумеется, без их учета, анализа вводить в стране повсеместно обучение с шести лет - сродни катастрофе и для детей, и для общества в целом.

Как средне-и высокогорье сказываются на детях?

- Высота оказывает влияние не только на рост ребенка, а на весь организм. Сильно воздействует на нервную систему, на процессы запоминания и мышления гипоксия. Школьники делают орфографические ошибки не только из-за неграмотности, но и потому, что у них меняется, замедляется мыслительная способность. У детей во время движения в тех условиях усугубляется гипоксия, и они будут находиться в состоянии эйфории. То есть из-за нехватки кислорода они не будут чувствовать опасности, реагировать адекватно на слова учителей.

Опять же из-за гипоксии школьники часто физически переутомляются, устают на уроках, у них может появиться даже одышка. А частая смена погоды влияет на психоэмоциональное состояние. Сильно реагируют на высоту и органы чувств. В горах из-за чистого воздуха очень трудно определить расстояние до предметов. Например, во время Баткенских событий даже солдаты не могли точно определить расстояние до противника. То же самое происходит со слухом. Если на равнине можно точно установить, откуда идет звук, то из-за эха в горах сделать это непросто. Согласно данным исследований одной из моих аспиранток, в горах сильно меняется даже голос. А из-за недостатка кислорода там трудно говорить долго и длинными фразами. Например, при чтении стихов ребенок вынужден прерываться, потому что ему не хватает воздуха.

Сказываются давление, сухой воздух. Если у нас относительная влажность воздуха 60-70 процентов, то там – 10-15. Поэтому у горцев часто встречаются катары верхних дыхательных путей, различные дерматиты и дерматозы, то есть подвержены изменениям и кожа, и слизистая оболочка. Особое внимание у детей должно быть обращено на кожу. Наблюдаются различные вегетативные расстройства. В придачу в условиях высокогорья очень большая солнечная радиация, сильное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Без черных очков там не обойтись, иначе можно получить ожоги глаз. Поэтому дети должны носить их. Сказывается и низкая температура, которая там близка к нулю.

Или взять воду. В горах – это растаявший снег, такая вода не содержит электролитов, она дистиллированная, которой никогда нельзя напиться. И если ребенок будет бесконтрольно ее употреблять, то у него может развиться отек легких, мозга. Вода обязательно должна быть подсоленной. Кстати, именно поэтому на Кумтор для рабочих специально привозили воду, хотя рядом есть озеро. Это пример того, насколько это важно, особенно для здоровья маленького ребенка.

Я сейчас говорю о детях вообще, а со школьниками-шестилетками будет еще больше проблем. Например, как их отправлять в школу. Одних же не отпустишь. Ребенок может заблудиться, у него может начаться головокружение, поскольку в этом возрасте еще не развит вестибулярный аппарат, что может в свою очередь привести к травме.

Рустам Романович, но все эти негативные внешние факторы воздействуют на детей с рождения, и они как-то адаптируются к тем условиям…

- Но одно дело, когда шестилетний ребенок находится дома, рядом с близкими, другое - когда он один в чужой для него среде. А за ребенком в шесть лет нужен глаз да глаз, в школе же он будет предоставлен самому себе. В семь лет он уже не нуждается в такой пристальной опеке и защите, как в шесть.

Интересные результаты показывают исследования по поводу развития интеллекта детей от двух лет до семи. С ними можно проводить различные тесты, обучать их в игровой форме. Но в этом периоде они пока еще не понимают, не осознают, что любой предмет имеет множество свойств, они отождествляют вещи и свойства. Например, говоря о сахаре, дети, как правило, произносят только одно слово – сладкий. Или говорят – мокро вместо слова вода. Это считаемся нормальным в этом возрасте, и не является признаком задержки развития. Но, как показывает практика, педагоги, когда принимают ребенка в школу, не учитывают этого. Возможно, что даже не знают, как развивается интеллект ребенка в шесть лет.

То есть прежде чем вводить обучение детей с шести лет, надо обучить сначала самих учителей особенностям развития детей этого возраста?

- Безусловно. Как я уже отметил, в шесть лет мозг ребенка открыт, и объем информации, которая может быть загружена в него, может быть просто колоссальным. Никогда потом, ни в каком возрасте мозг не получит столько информации, сколько в шесть лет. Но опасность в том, в каких условиях будет расти ребенок, какой будет у него учитель, что он сможет загрузить в головной мозг шестилетнего ученика. Если учитель плохо будет подготовлен, не прошел специальной подготовки для обучения детей в этом возрасте, то чем он может заполнить их мозг. А этот период самый ответственный, поэтому педагоги, которым предстоит обучать таких ребятишек, должны обладать не только профессиональными знаниями, но хорошо знать возможности и особенности организма своих учеников, у которых своя психика, свое восприятие мира.

Образовательный процесс должен быть сориентирован не столько на предметное содержание обучения, сколько на интересы и склонности самого ребенка. Он должен вестись в игровой форме причем по всем предметам. А с учетом влияния гипоксии не может быть связан рамками привычной школы и дисциплиной. Если неподготовленный педагог будет заставлять ребенка читать и писать, как это практикуется в наших начальных классах, то ребенок просто возненавидит школу.

Профессор, какие конкретно рекомендации необходимо учесть при обучении детей шести лет в условиях среднегорья и высокогорья?

- Выработка положительно-условного рефлекса у детей в предгорье, среднегорье и высокогорье занимает гораздо больше времени. То есть если обучать детей, живущих в равнинной местности и на высоте, по одной программе, то ученики в высокогорье будут отставать из-за тех особенностей местности, о которых я говорил. Интересен такой момент, так называемый скрытый период двигательной реакции. Во время исследований ребенка просили нажать на кнопку, при этом с каждым разом все быстрее и быстрее. И оказалось, что у детей среднегорья и высокогорья скорость не увеличивалась. Связано это с тем, что в горах процессы возбуждения и торможения другие. У детей тех мест больше развиты тормозные процессы. Реакция у детей горцев почти в два раза замедленнее. Это не говорит, что у детей какие-то отклонения в развитии. Там это норма, это влияние высокогорья. Дети адаптированы к этой высоте, к недостатку кислорода, климато-географическим условиям.

Поэтому содержание, методы и формы образования должны соответствовать адекватному биологическому возрасту, с учетом высоты местности проживания и обучения детей. Надо разработать обязательную школьную программу с учетом физического развития детей шести лет и с учетом каждого региона. В каждом регионе свои температура, влажность, гипоксия, которые влияют на детей, особенно в этом возрасте, поэтому их надо учитывать, чтобы выработать правильный режим учебы и отдыха детей. Мы, медики, можем предоставить всю эту информацию по каждому региону.

Мы рекомендовали бы снизить учебную нагрузку на детей в зимнее время и увеличить ее в летнее. Тем более, что зима на больших высотах – это экстремальные условия даже для взрослых. Во многих странах учебный год начинается и заканчивается с учетом разных факторов, в том числе климатических. Помнится, в Кыргызстане тоже попытались перенести начало занятий с 1 сентября на более поздний срок. Но, видимо, из-за плохой подготовки инициатива провалилась. Но, думаем, можно над этим поработать.

Конечно, введение обучения с шести лет потребует и организации специального питания. В первую очередь у горцев снижается витамин С, поэтому для детей необходимы продукты, богатые им. Надо полностью исключить из рациона бобовые, ржаной хлеб и другие продукты, вызывающие метеоризм. У ребенка от них может разболеться живот.

Для детей должны быть разработаны оздоровительные мероприятия, повышающие адаптацию к экстремальным условиям – гипоксии, низкой температуре, влажности, высокому ультрафиолету, предусматривающие также тренировку вестибулярного аппарата, упражнения с задержкой дыхания.

Для введения обучения детей с шести лет, особенно в горной местности, должны быть созданы соответствующие условия, вплоть до отдельных туалетов, столовой. Наши обычные школы явно не готовы к обучению таких ребятишек. Как известно, есть указ президента о развитии регионов. Под развитие регионов можно предусмотреть средства для строительства начальных школ, которые соответствовали бы обучению детей начальных классов, в том числе шестилеток. Такое практикуется в разных странах.

Есть другой вариант перехода на 12-летнее образование. Начинать обучение не с шести лет, а предусмотреть дополнительный год обучения между 7 и 8 классами, то есть после 14-15 лет. Почему именно в этот период? Потому что дети, живущие в высокогорье, к этому возрасту уже практически ничем не отличаются от сверстников из Бишкека. Они начинают их догонять по физическому развитию. У них такое же и мышление.

В 80-е годы в СССР тоже намеревались перевести обучение с шести лет. Но по результатам проведенных исследований детей этого возраста, в том числе у нас в Таласской области, от этой идеи отказались. Оказалось, что 37 процентов детей не смогли адаптироваться к обучению в этом возрасте. Поэтому прежде чем начинать эту масштабную перестройку в нашей системе образования, необходимо все тщательно продумать и проанализировать.