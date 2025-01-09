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Бишкекчанин задержан по подозрению в насилии над дочерью с инвалидностью

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В столице задержан мужчина по подозрению в насилии над несовершеннолетней дочерью с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По данным милиции, 30 декабря 2024 года поступило сообщение о семейном насилии. В результате был задержан гражданин С.Б. по статье 70 ("Семейное насилие") Кодекса о правонарушениях. Суд назначил ему административное задержание на семь суток, которые он провел в приемнике-распределителе ГУВД Бишкека.

Позже мать девочки, гражданка К.Д., обратилась с заявлением о возможных действиях сексуального характера со стороны отца в отношении их дочери 2007 года рождения. Установлено, что задержанный является родным отцом ребенка.

По данному заявлению начата доследственная проверка, зарегистрированная в АИС ЖУИ УВД Ленинского района. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.


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URL: https://www.vb.kg/441957
Теги:
задержание, несовершеннолетние, семейное насилие, Бишкек, ЛОВЗ
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