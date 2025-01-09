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ФОМС: Бесплатная помощь семейного врача доступна даже без полиса ОМС

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Сезонные заболевания, такие как ОРВИ, грипп и другие респираторные инфекции, представляют собой серьезную угрозу для здоровья. В связи с этим Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает гражданам о важности своевременного обращения к семейным врачам и оформлении полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), который обеспечивает расширенный доступ к медицинским услугам.

Каждый гражданин, независимо от наличия полиса ОМС, имеет право на бесплатные медицинские услуги, включая:

- Консультацию семейного врача в Центре семейной медицины (ЦСМ) при первых симптомах заболевания (кашель, насморк, повышенная температура).

- Назначение лечения: врач проведет обследование, поставит диагноз и назначит соответствующее лечение.

- Контроль состояния здоровья: возможность повторных консультаций и наблюдения за состоянием здоровья без дополнительных расходов.

- Лабораторные исследования: бесплатные анализы (12 видов), включая общий анализ крови и мочи, для своевременного выявления осложнений.

Для граждан, застрахованных по полису ОМС, предусмотрены дополнительные преимущества:

- Доступ к 42 видам дополнительных лабораторных исследований.

- Реабилитационные и физиотерапевтические услуги со скидкой 50%, включая УЗИ и рентгенографию.

- Льготные лекарства с компенсацией до 50% от базовой стоимости.

- Услуги дневного стационара со скидкой до 50% (за исключением лекарств и расходных материалов).

Как оформить полис ОМС?

Полис можно оформить через мобильные приложения и терминалы, такие как Mbank, MegaPay, Pay24, QuickPay, Оной, а также в банках Айыл Банк и Бакай Банк. Важно отметить, что полис вступает в силу через 5 календарных дней после оплаты, а его стоимость составляет 1840 сомов и действует 12 месяцев.

Рекомендации для снижения риска осложнений:

1. Обращайтесь к семейному врачу при первых симптомах заболевания.

2. Принимайте только назначенные врачом препараты и строго следуйте его рекомендациям.

3. Укрепляйте иммунитет, соблюдайте правила гигиены и избегайте переохлаждений.

4. Регулярно проходите профилактические обследования.

5. Оформите полис ОМС для доступа к бесплатным и льготным услугам.


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URL: https://www.vb.kg/441958
Теги:
ФОМС, Кыргызстан, здоровье, больница
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