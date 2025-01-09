ФОМС: Бесплатная помощь семейного врача доступна даже без полиса ОМС

Сезонные заболевания, такие как ОРВИ, грипп и другие респираторные инфекции, представляют собой серьезную угрозу для здоровья. В связи с этим Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает гражданам о важности своевременного обращения к семейным врачам и оформлении полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), который обеспечивает расширенный доступ к медицинским услугам.
Каждый гражданин, независимо от наличия полиса ОМС, имеет право на бесплатные медицинские услуги, включая:
- Консультацию семейного врача в Центре семейной медицины (ЦСМ) при первых симптомах заболевания (кашель, насморк, повышенная температура).
- Назначение лечения: врач проведет обследование, поставит диагноз и назначит соответствующее лечение.
- Контроль состояния здоровья: возможность повторных консультаций и наблюдения за состоянием здоровья без дополнительных расходов.
- Лабораторные исследования: бесплатные анализы (12 видов), включая общий анализ крови и мочи, для своевременного выявления осложнений.
Для граждан, застрахованных по полису ОМС, предусмотрены дополнительные преимущества:
- Доступ к 42 видам дополнительных лабораторных исследований.
- Реабилитационные и физиотерапевтические услуги со скидкой 50%, включая УЗИ и рентгенографию.
- Льготные лекарства с компенсацией до 50% от базовой стоимости.
- Услуги дневного стационара со скидкой до 50% (за исключением лекарств и расходных материалов).
Как оформить полис ОМС?
Полис можно оформить через мобильные приложения и терминалы, такие как Mbank, MegaPay, Pay24, QuickPay, Оной, а также в банках Айыл Банк и Бакай Банк. Важно отметить, что полис вступает в силу через 5 календарных дней после оплаты, а его стоимость составляет 1840 сомов и действует 12 месяцев.
Рекомендации для снижения риска осложнений:
1. Обращайтесь к семейному врачу при первых симптомах заболевания.
2. Принимайте только назначенные врачом препараты и строго следуйте его рекомендациям.
3. Укрепляйте иммунитет, соблюдайте правила гигиены и избегайте переохлаждений.
4. Регулярно проходите профилактические обследования.
5. Оформите полис ОМС для доступа к бесплатным и льготным услугам.