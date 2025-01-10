WSJ: Слова китайского экономиста привели Си Цзиньпина в ярость

Китайский лидер Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов китайского экономиста Гао Шаньвэня, который предположил, что Пекин завышает данные по экономическому росту страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, Си поручил привлечь к ответственности экономиста, заявившего, что реальные показатели роста ВВП в последние годы в Китае могли быть более чем в два раза ниже, чем говорят официально.

"Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние два-три года реальный (рост ВВП) в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%", - заявил Гао Шаньвэнь в декабре на форуме в Вашингтоне.

Еще больше разозлило председателя КНР то, что экономист усомнился в возможности руководства Китая предпринять шаги, необходимые для стимулирования экономического роста. Эксперт описал усилия Пекина в этом отношении как "оппортунистические".

"Я не думаю, что они смогут с уверенностью выполнить то, что обещали", - сказал Гао.