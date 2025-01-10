В Кыргызстане определили чемпионов в области сельского хозяйства

В Кыргызстане определили чемпионов по выращиванию черешни и в области животноводства, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным ведомства, лучшим фермеров по выращиванию черешни по Кыргызстану стал фермер Азамат Маджиков, который при закладке черешневого сада собрал урожай в размере 4-х тонн с 300 деревьев черешни с гектара.

"В то же время фермер Таалайбек уулу Ханзат получает до 1 тонны мяса от коровы породы Ангус. Он отмечает, что уже четыре года занимается племенным скотоводством и что это очень прибыльное направление фермерства. По его словам, за три года от одной коровы породы ангус можно получить до 1 тонны мяса. С другой стороны, коровы обыкновенной породы дают 130-150 кг мяса в год, в то время как коровы благородной породы дают 600-700 кг мяса. В настоящее время у фермера 40 голов племенного скота. В будущем планируется увеличить его число до 350 голов. В настоящее время в Ак-Талинском районе Нарынской области наблюдается высокий спрос на племенной скот, добавил Ханзат.

Отметим, 28-29 января 2025 года в 10:00 в Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина успешные специалисты и фермеры, добившиеся больших успехов в садоводстве, земледелии, животноводстве, поделятся своим опытом в сельском хозяйстве".