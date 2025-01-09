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В Токмоке задержали водителя, сбившего насмерть ребенка

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- Назгуль Абдыразакова
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8 января в Токмоке на пересечении улиц Шамшинская и Кирова произошло ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, около 13:00 того же дня, гражданин Ш.К., 1964 года рождения, управлявший автомобилем "Фольксваген Поло", на задних колесах которого была установлена летняя резина, не справился с управлением на перекрестке улиц Шамшинская и Колхозная. В результате наезда пострадали гражданка Т.И. 1998 года рождения, и ее дочь И.А. 2021 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 312 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) УК КР.

Водитель был задержан в порядке статьи 96 УПК и помещен в изолятор временного содержания.

В рамках уголовного дела назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/441962
Теги:
ДТП, задержание, погиб ребенок, Токмок
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