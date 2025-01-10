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Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

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Власти Армении одобрили проект закона об инициировании вступления Армении в Европейский союз. Такое решение приняло правительство страны на заседании 9 января.

Теперь законопроект отправится в парламент страны.

Представляя законопроект, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что "в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения" (цитата по news.am).

В качестве примера таких отношений Мирзоян назвал "политическую поддержку Армении" со стороны ЕС. Он напомнил, что Европейский союз размещал в стране миссию гражданских наблюдателей, а также ЕС заявлял о готовности поддержать укрепление экономической устойчивости Армении. "Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС", - сказал Мирзоян.

Власти Армении были готовы вступить в ЕС уже в 2024 году, шутил ранее премьер-министр Никол Пашинян. "В каком году? В этом!" - говорил он в мае 2024 года в ответ на вопрос, когда Армения будет вступать в объединение.

О вступлении в Евросоюз Армения задумалась после вызовов для страны за последние четыре года, говорил в марте 2024 года Арарат Мирзоян. "У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим через этот процесс, мы увидим, каким будет его завершение", - сказал он. При этом он говорил, что для Еревана важно предельно диверсифицироваться, расширить круг партнеров и союзников.

ЕС, в свою очередь, также принял решение расширять двустороннее сотрудничество с Арменией, говорил в прошлом году занимавший пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "И в этом контексте сегодня мы решили запустить работу над амбициозной повесткой нового партнерства", - говорил он.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/441967
Теги:
парламент, Армения
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