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МИД: Кыргызстанцев среди пострадавших от пожаров в Калифорнии нет

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В связи с введением чрезвычайной ситуации в Калифорнии (США) и обострением лесных пожаров генеральное консульство Кыргызской Республики в Чикаго поддерживает связь с гражданами Кыргызстана, находящимися в данном регионе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На данный момент среди пострадавших в результате природных пожаров в районе Лос-Анджелеса граждане Кыргызской Республики не зафиксированы.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам, пребывающим в Калифорнии, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и воздерживаться от посещения районов, охваченных пожарами.

В случае экстренных ситуаций или трудностей министерство просит обращаться на горячую линию генерального консульства Кыргызстана в Чикаго по номеру +1 312 929 34 42.


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URL: https://www.vb.kg/441972
Теги:
МИД, пожар, США, Кыргызстан
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