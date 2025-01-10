В Джалал-Абаде продолжаются поиски пропавшего жителя Таш-Кумыра

Сегодня, 10 января, в поисковой операции по нахождению пропавшего 46-летнего жителя Таш-Кумыр участвуют 54 человека. В их числе - 33 спасателя МЧС, 15 сотрудников МВД и 6 родственников.Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Поисковая операция проходит под руководством начальника Управления МЧС по Джалал-Абадской области полковника А. Закирова. В ней также участвуют 4 дрона, а для координации используется спутниковая связь.

Напоминаем, что 15 декабря 2024 года житель Таш-Кумыр, М.Д., 1978 года рождения, отправился на джайлоо Сүттү-Булак для того, чтобы пригнать скот, и с тех пор его местоположение остаётся неизвестным. Поисковые работы начались 17 декабря.