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В Джалал-Абаде продолжаются поиски пропавшего жителя Таш-Кумыра

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- Бермет Таалайбекова
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Сегодня, 10 января, в поисковой операции по нахождению пропавшего 46-летнего жителя Таш-Кумыр участвуют 54 человека. В их числе - 33 спасателя МЧС, 15 сотрудников МВД и 6 родственников.Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Поисковая операция проходит под руководством начальника Управления МЧС по Джалал-Абадской области полковника А. Закирова. В ней также участвуют 4 дрона, а для координации используется спутниковая связь.

Напоминаем, что 15 декабря 2024 года житель Таш-Кумыр, М.Д., 1978 года рождения, отправился на джайлоо Сүттү-Булак для того, чтобы пригнать скот, и с тех пор его местоположение остаётся неизвестным. Поисковые работы начались 17 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/441975
Теги:
Джалал-Абадская область, спасатели, Таш-Кумыр, поиски, МЧС
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