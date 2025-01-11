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В Бишкеке обсудили меры по вопросам газификации жилмассивов

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Межведомственная комиссия во главе с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медером Машиевым, представителями мэрии, министерств и ОсОО "Газпром Кыргызстан" обсудила вопросы газификации жилмассивов в г. Бишкек и Чуйской области.

Заместитель директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" А. Алдаяров представил отчет о текущей ситуации: на сегодняшний день газифицированы 47 жилмассивов, и спрос на переход к газовому отоплению продолжает расти. Комиссия уделила особое внимание разработке механизмов упрощения льготного кредитования для граждан, заинтересованных в подключении к газу.

Принятые меры должны способствовать улучшению экологической обстановки и повышению доступности газификации для жителей региона.


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URL: https://www.vb.kg/441977
Теги:
Бишкек
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