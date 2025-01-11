Инспекторы Регионального управления Службы экологического и технического надзора при Минприроды по Нарынской области провели рейд в Байгончокском сельском округе Ак-Талинского района. В ходе рейда было установлено, что глава Байгончокского айыльного округа незаконно вырубил 36 деревьев, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

По данному факту был составлен акт и на основании постановления Правительства КР № 224 за нанесенный ущерб был предъявлен иск, сумма которого составила 54804,54 сом.

Составленные материалы переданы в районный отдел внутренних дел Ак-Талаа.

Служба экологического и технического надзора при Минприроды призывает общественность соблюдать экологические законы, защищать природу и бороться с незаконной вырубкой деревьев. В дальнейшем будут приложены все силы по реализации мер направленных на предотвращение экологических правонарушений, и обеспечению соблюдения законности.

Гражданам рекомендуется сообщать о случаях экологических правонарушений и активно содействовать в их устранении.