Работа с ЭТТН. "Президент исправляет ошибки бывшего кабмина?"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, который кардинально облегчает отношения налоговой системы с населением. Вместо традиционного налога на машины теперь налог будет взиматься через покупку топлива. Бывший помощник главы государства Алмамбет Шыкмаматов после своего назначения председателем Налоговой службы не стал медлить с заявлениями о предстоящих реформах и потеплению инспекционного режима к налогоплательщикам. В свою очередь президент не проигнорировал предложение Шыкмаматова, который лишь передал мнение бизнеса - отменить применение ЭТТН (электронная товарно-транспортная накладная) в тех отраслях, где это создает неподъемные проблемы в логистике. Экономист и политический деятель Анарбек Катаганов поделился своим анализом по поводу того, почему применение ЭТТН необходимо минимизировать.

Преимущества нового подхода

"Я считаю, что это актуальное и своевременное решение президента", - говорит наш собеседник. "Отмена налога на автотранспорт и переход к системе сбора через топливо упрощает налоговую систему. Раньше население сталкивалось с проблемами: машины, которые юридически были зарегистрированы на них, фактически принадлежали другим людям, так как раньше разрешено было продавать транспорт по гендоверенности. Налоги на эти автомобили приходили на бывшего владельца. Новый подход решает эту проблему. Теперь налог уплачивается через топливо - это намного справедливее".

Кому простили налоги?

Также Анарбек Катаганов подчеркивает важность налоговой амнистии в Кыргызстане.

"Налог амнистировал президент только так называемому экономически неактивному слою населения. Есть много граждан, которые по разным причинам не платили налог вовремя и возможно не смогли бы и дальше уплатить их. Это может быть связано с личными обстоятельствами, безработицей. Откровенно говоря, мировая практика показывает - налоги платят в основном по необходимости из-за барьеров, а не потому что граждане любят платить налоги. Тут романтизировать "законопослушных" не нужно. Все, кто оплатил на сегодня налоги, им пришлось оплатить. Так как их экономическая активность остановилась бы. Для любого вида деятельности на каждом шагу, утрируя, надо предоставлять справку об отсутствии долгов, начиная от получения кредитов до выездов за границу. Амнистия для экономически неактивных людей - это процесс для оказания поддержки в целях активизировать их благосостояние. Президент показал, что понимает нужды малообеспеченных людей", - сказал он.

Поддержка фермеров

Хотя страна является аграрной, но на деле сельскохозяйственный сектор по-прежнему остается отраслью с малым доходом и большими непредвиденными расходами. "Это шаг навстречу укреплению аграрного сектора. Государство понимает, что конкурирующие с Кыргызстаном страны, в этой сфере имеют огромные субсидии от своих государств. Поэтому нашей стране сложно конкурировать, имея свободные правила ведения рынка. Такой подход стимулирует развитие сельского хозяйства и укрепляет экономику страны", - говорит эксперт.

ЭТТН на практике

Бывший кабмин вводил ЭТТН на всю цепочку продаж: от импорта до конечного потребителя, рассчитывая, что это поможет снизить уровень теневой экономики.

"Но на деле произошло не совсем так, импортеры, в основном, это логистические компании выдают ЭТТН оптовикам, однако, последние жалуются, что цена и количество товаров, указанные в документах, гораздо заниженные. Оптовику приходится указывать реальную стоимость у себя в документах, и сталкивается с огромным налогом на искусственную маржинальность. То есть ЭТТН не смог стать эффективным инструментом, а лишь на малую часть помог легализоваться торговле. С другой стороны, бизнесмены из-за плохого надзора в отношении импортеров огромную часть дохода отдает на налоги. Также в бизнес-среде высказываются, что нет никакой необходимости применять ЭТТН в розничной торговле, достаточно лишь эту накладную применить только при ввозе товара или сырья, а к продукции, которая создается внутри страны, вовсе не должна применятся ЭТТН, так как это мешает отечественной продукции конкурировать перед импортными товарами", - добавил Катаганов.