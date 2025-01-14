Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 89.22 - 90.22

Минсельхоз КР дополнил список поставшиков красной фасоли в КНР

198  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ответ на запрос Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) о расширении перечня предприятий, имеющих право на экспорт продукции растительного происхождения в Китай, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики направило список предприятий, соответствующих требованиям экспорта красной фасоли (Kidney Bean).

27 декабря 2024 года ГТУ КНР включило 16 отечественных компаний в свой официальный реестр. Этот шаг открывает дополнительные возможности для укрепления экспортного потенциала Кыргызстана и повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на международных рынках.

Данное достижение стало результатом слаженной работы ведомств и предприятий, что подтверждает высокий уровень сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой в области сельского хозяйства.

Министерство продолжит работу по содействию экспорту отечественной продукции и обеспечению соответствия международным фитосанитарным стандартам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441986
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  