Минсельхоз КР дополнил список поставшиков красной фасоли в КНР

В ответ на запрос Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) о расширении перечня предприятий, имеющих право на экспорт продукции растительного происхождения в Китай, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики направило список предприятий, соответствующих требованиям экспорта красной фасоли (Kidney Bean).

27 декабря 2024 года ГТУ КНР включило 16 отечественных компаний в свой официальный реестр. Этот шаг открывает дополнительные возможности для укрепления экспортного потенциала Кыргызстана и повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на международных рынках.

Данное достижение стало результатом слаженной работы ведомств и предприятий, что подтверждает высокий уровень сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой в области сельского хозяйства.

Министерство продолжит работу по содействию экспорту отечественной продукции и обеспечению соответствия международным фитосанитарным стандартам.