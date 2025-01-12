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В Институте животноводства КР работают 6 племенных быков-производителей

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызском научно-исследовательском институте животноводства и пастбищ при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в отделе Биотехнологии сельскохозяйственных животных содержится 6 племенных быков-производителей.

Полученные семена племенных быков абердин-ангусской, симментальской, швицской, голштино-фризской пород замораживают в виде пайетов и гранул в объеме 0,25 мл и хранятся в жидком азоте при -196 градусах.

Произведенные семени быков-производителей используются техниками- осеменаторами для улучшения племенных качества крупного рогатого скота республики путем искусственного осеменения.

Отметим, что за счет искусственного осеменения повышается продуктивность животных, снижается себестоимость мяса и молока, в итоге обеспечивается продовольственная безопасность.


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URL: https://www.vb.kg/441987
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан, животные
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