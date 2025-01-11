Бишкекчан приглашают на воскресные ярмарки

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики каждые выходные организует ярмарку продовольственной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ярмарка проходит каждые выходные с 09:00 до 19:00 часов.

Цель ярмарки – поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей, реализация сельхозпродукции жителям города по оптовым ценам.

Ярмарка пройдет в городе Бишкек: по улице Туголбай-Ата, Эркиндик и К. Тыныстанова (ЖД Вокзал).

По вопросам можно обратиться к сотруднику министерства: 0702 702 000".