Кто лает на караван?

Президент Садыр Жапаров к концу четвертого года правления не стал в конце декабря проводить обширную пресс-конференцию и подводить итоги года. Откровенно говоря, в ней не было особой необходимости: имеющий уши слышит, имеющий глаза видит позитивные перемены в Кыргызстане. Все это - в открытом доступе: и невиданная прежде борьба с организованной преступностью и коррупцией, и развитие экономики, и приток инвестиций, и реализация крупнейших международных проектов…

Караван идет. Под традиционное (по поговорке) гавканье из подворотни. У некоторых деятелей, как обычно, свое видение ситуации и свое подведение итогов.

Оппозиционные (почему-то называющие себя независимыми) СМИ не поленились подсчитать количество вылетов президента за пределы республики. И подали эту информацию так, будто глава государства чуть ли не по курортам разъезжал "на народные деньги". Другие представители оппозиции с упорством, достойным лучшего применения, продолжают обвинять власть в авторитаризме, зажимании свободы слова и гонении на "правозащитников".

Оппозиция тайно (а кое-кто и не тайно) лелеет мечту о смещении Жапарова и все еще надеется привести к власти… Кого?

"Кого сделаем президентом? – задал на декабрьской пресс-конференции риторический вопрос Камчыбек Ташиев. – Равшана Жээнбекова или Бекназарова? Может, вернуть Алмазбека Атамбаева? Мы же все это видели".

Да, мы это видели. По крайней мере видели, как Кыргызстаном пытался управлять Алмазбек Шаршенович. А что касается первых двух, озвученных председателем ГКНБ, то нетрудно представить, во что превратится страна под их руководством. Расцвет кумовства и коррупции, повсеместная и безграничная власть "черных", такой же повсеместный застой и стагнация… ЭТОГО нам точно больше не надо. Наелись большими ложками.

Кто там у нас еще в оппозиции? Молодое поколение социал-демократов – птенцы атамбаевского гнезда, которые вроде бы переродились, обновились и представляют собой совершенно новое политическое образование? Ключевое здесь – "вроде бы". События последнего времени явственно показали, что все новое – порядком подзабытое старое. Что способы и методы политической деятельности у новых ничем не отличаются от атамбаевских. Что новые так же откровенно допускают возможность нечестности и фальсификации, а лучшим средством политической борьбы считают громкое выкрикивание провокационных лозунгов и демонстративное пренебрежение к органам правопорядка (да и к самому правопорядку). Куда заведут нас эти громогласные сусанины?

Пустым обещаниям и посулам народ давно уже не верит. Совсем другое дело, когда лидер, выдвигая свою кандидатуру на высокий пост, может показать то, что им уже сделано. "Вот это есть, а это будет" - такому поверить можно. И в этом смысле Садыру Жапарову конкурентов пока действительно нет.

Что получил Кыргызстан за четыре года президентства Жапарова, если не повторяться про наведение порядка во всех сферах общественной жизни? Нынешний глава государства начал с беспрецедентного – с перехода от групповой чиновничьей безответственности к персональной ответственности президента. И он готов лично ответить за все: за "Кумтор", который наконец-то стал собственностью государства и избавился от грабительской разработки иностранной компанией; за запуск крупных промышленных предприятий; за действенную экономическую дипломатию (те самые многочисленные поездки по миру, итогом которых становится привлечение в Кыргызстан перспективных инвесторов); за урегулирование спорных вопросов с соседями (Узбекистаном и Таджикистаном); за строительство современных школ, детских садов…

Сдвинулся с мертвой точки давно обсуждаемый проект стратегической железной дороги Китай = Кыргызстан – Узбекистан. А еще – такие проекты, как "Камбар-Ата" и особенно горнолыжный курорт "Три вершины" с привлечением французских компаний, которые имеют опыт строительства и обустройства горнолыжных комплексов (причем не таким "участием", как в случае с "Кумтором", где Кыргызстан оказался бесправной и в итоге потерпевшей стороной; теперь наша страна будет полностью владеть горнолыжным курортом).

Могут ли представить народу что-нибудь подобное наши говорливые оппозиционеры? Есть ли у них конкретные планы по благоустройству страны? Да и (положа руку на сердце) – есть ли желание работать ради Кыргызстана? По всем признакам, ими движет банальная зависть и досада на собственную нереализованность. Это-то и заставляет "облаивать" успешно продвигающийся караван. Обгавкать, изобразить из себя униженных и обиженных властью и сбежать из страны, продолжая оттуда поливать грязью по-настоящему работающих людей – вот и вся, собственно говоря, политическая программа наших оппозиционеров, правозащитников и "независимых" журналистов.

Садыр Жапаров на себе с лихвой испытал, что такое отсутствие свободы. Он лучше многих других понимает подлинную свободу. Настоящая свобода – это возможность решать дела без взяток, жить, не опасаясь криминала, чувствовать себя защищенным милицией и сотрудниками ГКНБ, испытывать гордость за страну, с которой считаются во всем мире… А не безнаказанная лживая болтовня. И не проталкивание в Кыргызстан совершенно не нужных ему западных "демократических ценностей". Это – как раз не свобода. Это совсем по-другому называется.

Очередные президентские выборы в Кыргызской Республике состоятся в 2026 году. Камчыбек Ташиев уже развеял чьи-то сомнения, чьи-то надежды и чьи-то страхи, заявив, что не намерен выставлять свою кандидатуру. "Я полностью поддерживаю Садыра Жапарова, - сказал главный кыргызский чекист. – Кого еще, кроме него, мы можем поддерживать?"

А действительно – кого? Свои предпочтения не могут внятно сформулировать даже те, кто лает на караван. Кроме "кетсина" им народу предложить нечего и некого.