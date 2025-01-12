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В КР определены чемпионы по выращиванию абрикосов и малины

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- Светлана Лаптева
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Чемпионами по выращиванию абрикосов и малины стали фермеры Кабылбек Эргашев и Аблес Жаныбеков. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным ведомства, Кабылбек Эргашев с 3 гектаров абрикосового сада сухофруктовых сортов собрал урожай в размере 12 тонн, получив прибыль в размере 2 млн сомов. С 0,5 га раннеспелых сортов абрикоса на третий год после посадки он собрал урожай в 3000 кг и получил 600 тысяч сомов прибыли. В свою очередь, Аблес Жаныбеков  с 1 га малины собрал 17 тонн ягоды.

Напомним, 28-29-30 и 31 января 2025 года в 10:00 специалисты и фермеры, достигшие значительных успехов в садоводстве, пройдут по красной дорожке в Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина. Они поделятся своим опытом, познакомят с современными технологиями выращивания малины, абрикоса и раскроют секреты повышения урожайности.


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URL: https://www.vb.kg/442001
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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